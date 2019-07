Sangalli: "El objetivo del Oviedo siempre es crecer"

Marco Sangalli ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Oviedo. El extremo firma para las próximas dos temporadas y llega libre después de finalizar su contrato con la Agrupación Deportiva Alcorcón. Se trata del segundo fichaje del conjunto azul para la temporada 2019/2020 tras el del defensa central Javi Fernández.

El jugador de 27 años fue clave durante la campaña pasada en el buen momento de forma de un Alcorcón que llegó a ser incluso líder de la Segunda División. El canterano de la Real Sociedad destaca sobre todo por su sacrificio defensivo, velocidad y capacidad para el uno contra uno.

En esta ocasión y al igual que con Javi Fernández, Marco llegó a la sala de prensa del Carlos Tartiere acompañado de Michu, secretario técnico, y tras la foto de rigor tomó la palabra para agradecer la oportunidad y hablar de sus primeros días en el Real Oviedo.

En primer lugar, el atacante quiso agradecer "a Michu y al club por la confianza. Estoy muy contento de haber llegado a un club histórico como el Real Oviedo". Además, Sangalli reconoció que siempre es bonito "venir a un club donde sabes que hay toda una ciudad detrás de él. Es una presión importante, pero creo que esa presión se puede traducir en algo importante durante el año".

Sangalli también reconoció que David Fernández, ex futbolista del Real Oviedo, fue "una de las personas que me apoyó y me reforzó en la idea para venir aquí. Sus referencias han sido siempre espectaculares”. Por último, el vasco concluyó que "el objetivo del Oviedo siempre es crecer".