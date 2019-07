Endesa confía en tener proyectos revitalizadores para Compostilla antes de un año

Endesa espera firmar antes de un año los primeros acuerdos con empresas que quieran instalarse en la central de Compostilla. Es la principal novedad del plan futur-e, con el que Endesa quiere captar inversores que se instalen en las naves y laboratorios que no sea necesario desmantelar junto a la central, tal como en su día contamos en Radio Bierzo. La Universidad de León ha firmado hoy con ENDESA un convenio por el que se ocupará de investigar qué tipo de proyectos empresariales tienen cabida en el Bierzo y a partir de ahí, el proceso terminará con una convocatoria internacional en enero y se firmarán los primeros acuerdos' antes de junio', explicó Paolo Bondi, director general de Generación de la eléctrica.

No se puede adelantar si esas empresas se instalarán como arrendatarias o mediante otra fórmula y, de momento, solo se estudiará una posible financiación de las que estén relacionadas con la actividad energética propia de Endesa. Este plan, que el grupo ENEL ha desarrollado en las centrales cerradas en Italia, ha dado resultados con la implantación de proyectos de lo más variado: desde centros de arte hasta una ciudad del motor.

Antes de la firma, el rector de la Universidad, Juan Francisco García Marín ha puesto ya a trabajar varios especialistas, entre ellos el vicerrector para el Bierzo, en la búsqueda de sectores alternativos.

En cuanto a otros proyectos del Plan de Futuro de Compostilla, Endesa ha aclarado que mantiene la idea de abrir un centro logístico de repuestos para renovables en el Bierzo. El hecho de que hayan presentado la ampliación del almacén de As Pontes como parque de referencia para España no significa que no vayan a abrir otro en Ponferrada e incluso uno más en Teruel, debido a la gran expansión de solares y eólicas que experimenta Endesa, explicó Miguel Temboury, director de la compañia para el Noroeste.

Y en cuanto a la instalación de renovables, la eléctrica no descarta implantarlas en un futuro en el Bierzo, pero por el momento solo garantiza los 300 megawatios de fotovoltaicas que ya está desarrollando cerca de la comarca, en Villameca. Y junto a eso, en eólicas se contempla un proyecto, el de Alto Cabrera, con 114 megawatios.

Por último, han anunciado medidas para paliar los efectos del cierre en municipio de Cubillos del SIl, como la implantación de sistemas de eficiencia o planes de capacitación de los vecinos.



Los altos directivos de Endesa también han tenido palabras para los trabajadores de las auxiliares afectados por el cierre. Paolo Bondi ha recordado que en parte ya se han recolocado en Forestalia y en la empresa de desmantelamiento de los gtupos 1 y 2 dde la central, pero también darán prioridad en el desmantelamiento del resto de las instalaciones a las empresas que empleen a los afectados de las auxiliares.

El director de Endesa en el Noroeste ha incidido en la importancia que tiene el Bierzo para la eléctrica, que nació precisamente en esta comarca en el año 49 del pasado siglo y donde mantiene, entre otras cosas, 9 centrales eléctricas.