Bautista gana y pasa a semifinales de Wimbledon

El castellonense Roberto Bautista ha ganado al argentino Guido Pella en cuatro sets (5-7, 4-6, 6-3, 3-6). Bautista jugará su primera semifinal en Wimbledon contra Novak Djokovic.

Controlando los nervios e impidiendo que las emociones se desbocaran, el español Roberto Bautista Agut venció al argentino Guido Pella, por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3 para alcanzar las semifinales de Wimbledon, y pisar por primera vez la penúltima ronda de un Grand Slam.



Fue una victoria sobre todo mental, como vaticinó Pepe Vendrell, técnico de Bautista, y que permite al de Castellón colocarse 7º en la Carrera a Londres, en la lucha por el acceso este año a las Finales ATP de Londres, y ascender de nuevo al 13º puesto en la Lista de Entradas, situándose a tan solo 60 puntos del argentino Juan Martín Del Potro.



La fiesta española en la Pista Uno puede continuar, si en ese mismo escenario Rafael Nadal vence ahora al estadounidense Sam Querrey, para igualar su actuación el año pasado y lograr las semifinales por séptima vez en Wimbledon.



De lograrlo Rafa, el tenis español tendría por primera vez a dos de sus representantes, al mismo tiempo, en esta ronda en el All England Club. Algo que se ha repetido 10 veces ya en torneos 'majors', la última en el US Open de 2017, con Nadal y Pablo Carreño como protagonistas.



Bautista se convirtió en el sexto español que logra las semifinales del torneo más importante sobre hierba, junto con Manuel Alonso (1921), Manuel Santana (1963 y 1966), Andrés Gimeno (1970), Manuel Orantes (1972) y Nadal (2006 a 2008, 2010 a 2011 y 2018).



El ritmo de Bautista, su solidez y madurez en la pista brillan este año en Wimbledon, donde ha necesitado 27 presencias en un grande para lograr su máxima cota, con solo seis horas y 48 minutos en pista, un minuto más que Roger Federer. Pella ha sido el único en robarle un set en cinco partidos.



Bautista se enfrentará ahora con el serbio Novak Djokovic, que derrotó al belga David Goffin, por 6-4, 6-0 y 6-2, ganando diez juegos seguidos, desde el 3-4 del primer set al 1-1 del tercero, para acceder a las semifinales por novena vez, e igualar esa marca con uno de sus exentrenadores, el alemán Boris Becker.



Sus dos victorias este año ante Djokovic, en las semifinales de Doha (3-6, 7-6 y 6-4) y en los octavos de Miami (1-6, 7-5 y 6-3) animan ahora a Bautista, que no obstante tiene un balance desfavorable con el número uno del mundo de 7-3, aunque nunca se han enfrentado sobre hierba.



El desgaste de Pella, verdugo de finalistas del torneo (el año pasado acabó con Marin Cilic y este con Kevin Anderson y Milos Raonic) era notable, con casi el doble de tiempo gastado para lograr sus primeros cuartos en un grande, y dos batallas épicas libradas ante el italiano Andreas Seppi y Raonic, que sacó incluso para ganar el encuentro.



Los nervios, lógicos para dos jugadores presentes en sus primeros cuartos de final de un Grand Slam, aparecieron en el set inicial, en el que Bautista llegó a dominar por 4-2.



Con presencia en el palco de su entrenador Pepe Vendrell y su representante Tomás Carbonell, que llegó este martes a Londres, el de Castellón no acertó a culminar ahí su remontada.



En parte porque Pella batalló desde el fondo para ganar tres juegos consecutivos, empatando 4-4 al romper el saque del español a la sexta oportunidad, y salvando el suyo a continuación, a pesar de los cuatro puntos de rotura de Bautista.



Eran los momentos claves del set, donde había que demostrar quien tenía las fuerzas y los nervios más controlados, y Bautista rompió de nuevo 6-5 para culminar la faena con su servicio a renglón seguido.



La consecución de este parcial fue crucial porque Roberto calmó sus nervios y jugó mucho más suelto después. Rompió en el inicio del segundo y en todo este acto solo concedió un punto de rotura, para desesperación de Pella, cuarto argentino en la historia en lograr los cuartos en este club, tras Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Del Potro (2013 y 2018).



Lejos de bajar los brazos, el de Bahía Blanca defendió sus opciones hasta el final. Tomó plátano para recuperar potasio, y una rotura en el tercer juego del tercer parcial le sirvió para ganarlo y tomar aliento.



Sería su último suspiro, porque Bautista, con más energía en sus piernas, le robó el servicio por cuarta vez en el duelo, hizo el 3-1 en la cuarta manga, para respirar luego tranquilo, saboreando uno de los días más felices de su carrera.



La actuación de Pella este año en Wimbledon, donde defendía tercera ronda, le hará subir dos puestos y aparecer este lunes el 22 del mundo, superando a Diego Schwartzman como segunda raqueta argentina.

DECLARACIONES DE BAUTISTA

El castellonense Roberto Bautista, que se clasificó este miércoles para sus primeras semifinales de Grand Slam, aseguró en sus declaraciones postpartido tras derrotar al argentino Guido Pella en el torneo de Wimbledon que no podría "estar más feliz que en este momento".



El de Castellón necesitó de cuatro sets para inclinar a Pella y meterse en las semifinales de Wimbledon, siendo el sexto español en la historia en pisar esta ronda del torneo.



"Suena increíble. No podría estar más feliz que ahora", dijo Bautista, que además subirá hasta el puesto 13 del ránking al término del torneo.



"Ha sido un partido difícil. He tenido que manejar muchas emociones en pista. Era una gran oportunidad para jugar unas semifinales de Grand Slam y he jugado bien", explicó.



En semifinales, Bautista jugará contra el serbio Novak Djokovic, al que ha vencido en dos ocasiones este curso, en Doha y en Miami.



"Disfruto mucho jugando en estas pistas. Contra Novak, es el numero uno del mundo y está jugando muy bien en hierba. Tendré que jugar muy buen tenis si quiero ganarlo", apuntó