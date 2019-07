Miguel Ángel Torrico: "No es cierto que proyectos acabados estén paralizados por interés político"

El teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha negado en Hoy por Hoy Córdoba que el cogobierno PP-Ciudadanos esté paralizando proyectos ya culminados "por interés político".

Ha asegurado que habrían estado "encantados" de que proyectos importantes se hubieran encontrado terminados para poder sacarlos adelante, pero "no ha sido así". Además, se han encontrado con contratos que cumplían en este primer semestre y que han tenido que abordar de manera urgente.

En cuanto a la Policía Local, ha destacado la convocatoria de 101 plazas pero mientras tanto, la carencia de personal se suple "con la profesionalidad de la plantilla". Están estudiando una fórmula de incorporación de profesionales más inmediata.

Lo mismo que ocurre con los bomberos del SEIS, que también están pendientes convocatorias de empleo. "Los servicios están garantizados a través del esfuerzo de los profesionales y de la firma de decretos de servicios mínimos que me he visto obligado a hacer con el jefe de bomberos. No es lo ideal pero los servicios están garantizados a través de un esfuerzo tremendo de los propios bomberos".

De hecho, ha lamentado que el gobierno anterior no realizara convocatorias de empleo. "No logro entender qué sesgo ideológico puede haber con la seguridad", ha dicho.

Como presidente de Aucorsa, aún no se ha reunido con la plantilla y está pendiente de elegir la persona que ocupará la gerencia tras la salida del socialista Juan Antonio Cebrián. Estudiarán la conexión con Medina Azahara pero siempre que su uso sea rentable económica y socialmente, "que tenga uso".

Sobre proyectos como los pendientes con cargo a fondos EDUSI, el pliego del Centro de Convenciones o el traspaso definitivo de Caballerizas Reales, no ha querido señalar ninguna fecha para su concreción.