Ida Nielsen, la bajista que tocó con Prince, hoy en el Gran Teatro

Ida Nielsen es danesa, y estuvo girando con las bandas New Power Generation y 3rdyegirl, habituales en las giras del artista Prince Roger Nelson, desde 2010 hasta su muerte en 2016. Esta tarde-noche en el Gran Teatro, hará sonar su particular bajo, no sólo en ejecución, sino también en diseño, deleitando al público con esa mezcla de funk y hip hop que soporta las composiciones de su cuarto disco en solitario “Time 2 Stop Worring (bout the weird stuff)”. Le acompaña una banda de tres músicos y un rapero llamada The Funkbots. Puede que pese al espacio, toque bailar.

A la misma hora, pero en Teatro Góngora, el guitarrista Ricardo Gallén, un año más en el programa formativo y en el ciclo clásico del Festival, cuyo último disco, con la colaboración de orquesta, contiene piezas de Villalobos y Brouwer, entre otros compositores.

Y a las 22:30h, en el Teatro de la Axerquía, flamenco “De verdad”, con José Merce´ y Tomatito. El guitarrista almeriense no grababa un disco junto a un cantaor desde la muerte de Camarón. Juntos se han metido en una gira flamenca internacional para “poner el flamenco en el sitio en que debería estar”.

Aquí puedes escuchar nuestra agenda de recomendaciones para el día de hoy del Festival, dónde incluimos el concierto del músico venezolano afincado en Córdoba, Carlos León y el proyecto The Free Jazz Conspirancy, dónde milita también Terry Miller, hoy en el Café Málaga a las 23:00, dentro del ciclo La 7ª Cuerda.

Carlos León, junto a otro batería Youth Gutierrez, uña carne desde aquella formación llamada Afrosutra, pusieron en marcha a inicios del 2017 su nuevo proyecto Ramen!, de rock garajero y blues aspero, hechos con guitarra y batería. Les ha ido francamente bien ganando concursos y dando algún concierto que otro, y han grabado su primer disco, que han titulado “Hot and spice meal for ladies”, y que presentan este jueves en Hangar, a las 22:00h.

