Cinco implicados en la muerte del hombre hallado este martes

La Policía Nacional ha dado este miércoles más detalles del hallazgo del cadáver de un hombre, este pasado martes, en un olivar de Jaén, y que todo apunta, a la espera de las pruebas de ADN, que se trata de Miguel Ángel Restrepo, varón colombiano, de 32 años, desaparecido el pasado mes de octubre y cuya desaparición fue denunciada el pasado 14 de noviembre por su expareja. La causa del fallecimiento no ha sido confirmada. Hay cinco personas que están implicadas de las que cuatro están detenidas mientras que la quinta está en prisión por un delito de violencia de género. El cuerpo ha sido encontrado enterrado en un olivar de Jaén capital.

Las principales sospechas de la policía se centran en que Miguel Ángel murió su domicilio del barrio de Peñamefécit el domingo, 14 de octubre. Alfonso Ruiz Piote, inspector jefe de la UDEV, ha indicado que han podido confirmar que "el sábado 13 (de octubre) estuvo en la feria con un grupo de colombianos, amigos suyos. A las seis de la mañana se marcharon a su domicilio y parece ser que de ahí no volvió a salir vivo, parece ser que ahí hubo una fiesta y no volvió a salir vivo". La última señala de vida fue una llamada que realizó el domingo 14 a las seis de la tarde. En cuanto a las causas de la muerte, "no descartan nada".

Los responsables policiales están a la espera del resultado de la autopsia, realizada este miércoles, para concretar las causas de la muerte ya que no han podido concretar si el cadáver presentaba signos de violencia porque "el cuerpo llevaba nueve meses enterrado". Los tres comparecientes en la rueda de prensa han coincidido en señalar en que, desde un principio, trabajaron con la hipótesis de una "desparación no voluntaria".

Las detenciones

Los nueve meses de investigaciones han permitido averiguar el lugar en el que estaba enterrado el cadáver y seguir de cerca a los cuatro detenidos que estaban en libertad. Dos eran sus compañeros de piso que se marcharon de Jaén "al saber que la investigación avanzaba" según Ruiz Piote, y otros dos amigos que permanecieron en la capital. Los primeros arrestados fueron los que no habían abandonado Jaén. De los otros dos, uno ha sido detenido en un hospital en Córdoba y el otro en Madrid.

Ruiz Piote señala que todavía hay que confirmar el grado de participación de los detenidos en este caso pero han señalado que "sabemos quien son los que lo han llevado allí". Todos los arrestados son conocidos de la policía por diferentes delitos. En las próximas horas pasarán a disposición judicial.