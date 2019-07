B the Travel Brand Mallorca Palma, el nuevo proyecto para la ACB

"Nuestro objetivo es conseguir que el club sea de todos los mallorquines", ha afirmado Jordi Riera, nuevo gerente del proyecto, ante los medios en lo que ha sido la presentación del nuevo patrocinador, estructura y proyecto del antiguo Iberojet Palma. B the Travel Brand Mallorca es el nuevo nombre del equipo. Gabriel Subías, CEO de Ávoris, ha explicado que hay dos hay dos líneas de actuación: "Una es: este es el equipo de todos los mallorquines y la otra es que nos tenemos que profesionalizar". Afirman que es un proyecto ambicioso porque "no es individual".

La pasada temporada el equipo estuvo a 1 minuto escaso del ascenso, pero no fue posible. Esta temporada todo el mundo tiene la vista puesta en el posible ascenso: "se está poniendo más de lo que se ha puesto nunca, tanto en lo económico como en lo personal y lo profesional". Es, por tanto, un proyecto ambicioso por parte de la directiva y del equipo aunque no tienen prisa por subir a la ACB, pero sí están más preparados que la temporada anterior para afrontar de cara un posible ascenso: "este año estaremos más cerca... si podemos subir este año, encantado de la vida, si no, no pasa nada" afirmaba Jordi Mulet, director general y miembro de la comisión.

Respecto al equipo, están satisfechos por "mantener parte del bloque que llevaron el año pasado" y poder añadir nuevas piezas necesarias para dar ese salto de calidad.

Ante el cambio de nombre, están tranquilos. Creen que están haciendo un buen trabajo y que "siempre que haya un sentido detrás del cambio de nombre, el aficionado lo recibirá bien". Es, explican, "un motivo marca y un reflejo" de lo que quieren con este proyecto.