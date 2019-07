Violeta del Reino: "Mi carácter de lucha está tanto en la vela como en mi vida"

La regatista de vela adaptada Violeta del Reino, campeona del Mundo en la categoría de Hansa 303 por segunda vez, ha acudido este miércoles al Club de Vela Puerto de Andratx (CVPA) para hacer el reconocimiento a la deportista y a todo el equipo de vela adaptada del Club que ha participado en el mundial: Jana Mestre, Sergi Roig, Isaías Iglesias, Toni Ferrà y su entrenador Juanjo Beltrán.

Violeta del Reino revalida el título de campeona en la competición disputada la semana pasada en los campos de regatas de Puerto Sherry, en la bahía de Cádiz, y asegura que “Estoy muy orgullosa de haber representado los colores de mi país y a mi club. Todo lo que tengo en el ámbito de la vela se lo debo a ello”.

La deportista afirma que no se esperaba este triunfo: “Se ha luchado sabiendo que podía no conseguirlo y me he dejado los nervios, el trabajo y el esfuerzo. Al final ha salido todo perfecto”.

La mallorquina tiene claro que quiere seguir mejorando y luchando de cara a las próximas pruebas que tendrá que afrontar el próximo año: “Mi carácter de lucha está tanto en la vela como en mi vida, lucho por todo. Tenemos el Mundial de California en 2020 y es mi primer objetivo”.

Para preparar esta cita, Violeta participará en europeos y en campeonatos y copas de España y en alguna regata del club como la del Día de la Vela.

La regatista también ha hablado sobre sus momentos más complicados en la competición: “Cuando no le consigues sacar velocidad a alguien o tienes uno delante, te intentas ir y vuelve otra vez. Es ver la llegada y piensas que no vas a llegar nunca”, afirma. “El único momento complicado fue cuando me dieron un golpe. La persona que tenía que pasarme por estribor no me vio y me dio un golpe en la popa. Realmente no supuso nada, se penalizó y pude continuar la carrera sin ningún problema", ha explicado.

Violeta quiere continuar con la categoría en la que está, pese a haber probado otras: “He probado el RS y está bien, es fácil de llevar. El barco que tenemos ahora aguanta 30 nudos y el RS no. De hecho, este barco ya tiene mucho más número de personas que se han iniciado en él y además el nivel en general ha subido. La mejor opción hoy por hoy es esta", ha señalado.