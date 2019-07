Las Cogotas está al 30%

La situación del embalse de Las Cogotas, que suministra agua a Medina y otras poblaciones cercanas, es preocupante ya que se encuentra al 30% de su capacidad. El año pasado estuvo al 90% pero la media en los últimos años es de un 75%. Este embalse suministra a una mancomunidad de Arévalo, varias poblaciones pequeñas y a la Mancomunidad Tierras del Adaja en la que se incluyen 10 poblaciones como Medina, Olmedo, Matapozuelos, Ramiro, La Zarza o Ataquines. Por este motivo, desde Aqualia, empresa que gestiona el suministro, se ha remitido un escrito a los alcaldes para que se controle el riego de calles, parques y jardines y se vigilen las pérdidas en la red. Además invitan a que trasladen estos consejos a los vecinos para que adopten medidas, no sólo en caso de emergencia como este. Para ello proponen visitar la web de Aqualia donde encontrarán pautas de consumo. No obstante, Francisco García Ayala, jefe de servicio de Aqualia, deja un mensaje que no es alarmante pero si recomienda cautela. También recuerda que se debe sustituir el baño por la ducha, no dejar abierto el grifo mientras nos lavamos los dientes y no usar el inodoro como cubo de basura.

En Medina se ha llegado a un consumo de 6.200 m3 por día en junio, 45 m3 en Rodilana y 39 en Gomeznarro, lo que vienen a ser consumos normales en verano. Aún así, desde el Ayuntamiento se han tomado medidas tras la reunión que hace dos semanas tuvieron el Alcalde y el Concejal de Urbanismo con Aqualia. Se ha reducico 1/3 el riego municipal y se publicará un bando para ponerlo en conocimiento de la ciudadanía.

Desde Aqualia se asegura que ahora mismo no se prevén cortes de suministro, pero si la situación se alarga así hasta el otoño, posiblemente se tenga que recurrir a ellos en algunas horas del día. Además anuncian que la calidad que recibamos en las próximas fechas puede empeorar porque se trata de aguas que están en el fondo del embalse y pueden tener más sedimentos y contaminación.