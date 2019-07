"Ahora la opinión reina como un género mayor, pero es accesorio al periodismo"

El curso de verano 'Comunicar e informar en español' arranca este miércoles en la Universidad de Salamanca con la lección inaugural de Juan Cruz, periodista y escritor vinculado desde su fundación al diario EL PAIS, del que es director adjunto. El título de su ponencia es "40 años de periodismo en libertad".

En declaraciones a RADIO SALAMANCA, Cruz ha dejado claro que "En ningún caso, el periodista es gente que opina de lo que le pasa a la gente o que inventa lo que pasa"·. Juan Cruz celebra que haya más instrumentos para informar, pero también reconoce "tener miedo de muchas de la informaciones que veo porque no se corresponden con la realidad. Y si la realidad se tergiversa, eso no es periodismo".



Juan Cruz cree que la mayoría de las cosas que le ocurren al periodismo no son achacables a las empresas o a los políticos, sino a los propios peridistas: "No confirmamos, no contrastamos, no rectificamos". Es tajante también al señalar que "ahora se paga poco a los periodistas, haciendo el mismo trabajo".