Xabi Alonso: "Me marco sólo la Real"

Xabi Alonso vuelve a casa. 15 años después, el tolosarra ha regresado a Zubieta para ser presentado como nuevo entrenador del filial de la Real Sociedad para las dos próximas temporadas. El presidents realista, Jokin Aperribay, le ha dado la bienvenida con palabras llenas de sentimiento. “Que vuelvas a las Real es como conectar el pasado con el presente y el presente con las ilusiones. Me cuesta hablar, porque has hecho mucho en tu carrera y has llevado siempre el nombre de la Re por todos los sitios que has ido. Y que hayas aceptado venir a la Real para nosotros es muy importante, porque vas a entrenar a la joya de la corona del club, a nuestros canteranos en su último peldaño de formación. Y con que les enseñes una parte de lo que has aprendido como jugador ya será mucho”.

Después, ya ha sido el propio Xabi Alonso el que ha explicado las razones para volver a casa y para ser entrenador del filial, dando otro paso importante en su recién estrenada carrera como técnico.

-Razones para firmar por la Real. “Hay muchas razones, después de muchos años fuera, era el momento de volver a casa. El proyecto que se está construyendo aquí en Zubieta es bonito y me quiero meter en ese proceso y es una responsabilidad entrenar al Sanse y ayudar a los jugadores en ese último paso de su formación”.

-Momento vital. “Hay un momento para todo en la vida. Había un momento para salir y ahora para volver. Razones deportivas, de volver a casa, de volver a un proyecto ilusionante y yo tener que adaptarme a ese proyecto. Meterme en la dinámica que hay en Zubieta es importante para mí”.

-Xabi Alonso entrenador. “Yo creo que no te puedes diferenciar mucho de cómo eras como jugador, me gustaba leer los partidos y prepararlos bien y luego intentar controlarlo. Y como entrenador me gustaría también que fuera así, que sea un equipo versátil y adaptarte a lo que te pide el partido. De lo que veo a los equipo de la cantera de la Real, lo que yo quiero como entrenador no va a ser muy diferente”.

-Herencia de muchos entrenadores. “De todos habré cogido algo, empezando por los que tuve aquí: Clemente que me hizo debutar, Toshack, Olabe y Denueix, que fue el primero que cambió todo en miñí como jugador y fue un poco especial. De todos he aprendido y he intentado ser cercano con ellos. Pero con todo eso lo que no quiero ser es un copia-pega, porque eso siempre te sale mal. La idea es aplicar todo lo que has aprendido para crear tu estilo”.

-Crecimiento con los canteranos de la Real. “Los dos están unidos, yo voy a aprender mucho de lo que van aprendiendo los jugadores, vengo aquí para ayudarles, muchos jugadores habrán estado mucho tiempo en Zubieta y estarán en el último paso para dar el salto al primer equipo, y es lo más complicado”.

-identificado con el estilo de la Real. “Lo que yo he visto de cómo juegan los equipos de la Real en Zubieta y cómo me gusta jugar a mi es parecido. Se trata de saber leer el partido y qué se necesita en cada partido, esa es mi idea. Y por ahí voy a empezar”.

-Ambicioso en los banquillos. “No miró más allá, ahora estoy aquí, estoy empezando, pero espero tener una carrera larga y espero que sea aquí mucho tiempo. Si he empezado a entrenar y me gusta entrenar, es porque quiero hacer esta carrera como entrenador para que sea larga, pero hacia donde quiero que vaya no la puedo controlar. Lo que puedo controlar es lo que empieza aquí, porque el campo es el que manda”.

-Buen momento en la Real. “Hay una gran estabilidad en el club para que se traslade en lo deportivo, y eso ha hecho que se logre una gran Salud a nivel individual en todos los ámbitos. Y que hayan llegado tantos jugadores al primer equipo es síntoma claro de que se apuesta por la cantera”.

-No siente presión. “La presión siempre existe en el fútbol, es algo con lo que tienes que vivir, esta ahí, y sino no te dediques a esto”.

-Qué quiere transmitir a sus jugadores. “Primero hay que tener pasión. Me ha gustado siempre el fútbol, la pasión por el juego y ser capaces de que les pique a ellos el porqué pasan las cosas. Si soy capaz de meterle eso a un jugador, habré logrado oro y a eso hay luego que darle forma. Hay que controlar los procesos”.

-No mira más allá. “Me marco la Real, porque es el mejor sitio donde puedo estar. Me siento como en casa y como si hubiera vuelto a donde salí como jugador. El camino luego se hace al andar”.

-Alguacil. “Le veo muy preparado, concentrado y con pasión, con el foco muy definido y mi labor será que podamos ayudarle con jugadores que puedan subir, habrá comunicación permanente para ayudarle lo más posible”.

-Aprendizaje constante. “La formación y la evolución nunca acaba. Y con el filial debes saber adaptarte al mensaje que lanzas, pero sino compites y vas a por los partidos, el primer mensaje se queda vacío de contenido. Los jugadores estarán convencidos de lo que les dices con resultados. A los jugadores no les puedes engañar”.

-Expectativas. “Soy ambicioso y quiere intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego la competición nos dirá donde estamos. Y luego conseguir que ellos entiendan el juego y la ambición y exigencia propia, porque el talento ya lo tienen”.

-Paso del Madrid a la Real. “Los cambios tienes que asumirlos y no es fácil hacerlo. Allí en Madrid he estado muy a gusto pero siempre piensas en lo que viene y no en lo que dejas atrás. Y crecer y hacerlo encima en casa es fundamental, no encontraba mejor escenario que éste, y luego ya el tiempo se verá si estaba acertado en conjugar esas dos cosas, que a mí me ilusionan mucho”.