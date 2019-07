El adiós de la gran capitana del IDK

Iulene Olabarria, una jugadora histórica del IDK Gipuzkoa, ha anunciado hoy que se retira del baloncesto profesional, aunque no deja el club, ya que seguirá vinculada ayudando en labores técnicas y de gestión. “Es un día especial y duro, ya que después de 20 años jugando llega el día de anunciar mi retirada. No ha sido una decisión fácil, pero la tomo en el momento adecuado. Ha sido bien meditado y toca empezar una nueva etapa”, ha dicho la ya exjugadora donostiarra.

Iulene es todo un icono en el equipo, en el que ha militado 16 temporadas desde que se pusiera a las órdenes de Azu Muguruza en la campaña 2002-03, en el entonces denominado UPV Atlético, que militaba en Primera Nacional. Después llegaron los ascensos a Liga Femenina 2 (2007) y a Liga Dia (2013), y los posteriores éxitos en la máxima categoría. En todos ellos ha estado Iulene, protagonista directa del crecimiento que ha ido experimentando el club en todos estos años.

La donostiarra tuvo palabras de agradecimiento a mucha gente importante en su carrera: “Gracias a mis padres, que han estado desde el inicio, siempre en la grada, respetuosos, siendo un ejemplo a seguir. Gracias a la gente del club que no se les ve mucho y hace todo por ayudarnos. Gracias al cuerpo técnico, Roge e Ibon, siempre estáis ahí. Gracias a la presi, más que una presidenta es una amiga, una persona cercana, no creo que ningún club tenga una presidenta así, me quedo con la imagen de Carmen animando como la que más. Gracias a mis compañeras, he tenido muchas, Candy, Raquel, Arantxa, Toch… pero me centro en las de casa. Si no hubiera jugadoras de casa dándolo todo, este equipo no sería lo que es. He compartido muchas cosas con ellas. No puedo olvidarme de Onintza, congeniamos muy rápido desde que llegó al equipo, ha sido mi compañera de habitación y hemos compartido muchas charlas. Y he tenido dos entrenadores que son las que más me han influido, una es Eva González y otra Azu Muguruza. Son 16 años con Azu, hemos vivido todo tipo de situaciones, me quedo con todo lo que he aprendido de ella y la confianza que siempre me ha dado”.

Iulene ha dicho después que “no es un adiós”: “He hablado con Azu y Carmen y me quedo en el club gestionando diferentes cosas, ayudando en todo lo que necesite para seguir viendo crecer al IDK Gipuzkoa”.

La exjugadora, que ha disputado un total de 271 partidos entre Liga Femenina 2 y Liga Dia (más los que jugó antes en Primera Nacional) se queda con muchos momentos, sobre todo las fases de ascenso: “Son especiales, la de León por la canasta en el último segundo que metí. Y la de Cáceres, porque nos repartimos el trabajo entre todas. Poder vivir esos ascensos no se me va a borrar nunca. Y hay una imagen de este año que me voy a llevar siempre, el partido de Sant Adriá, metí el triple y hay una foto en la que salgo celebrando y en el banquillo están las jugadoras de casa con el puño arriba”.

Iulene ha comentado que está “con ganas” de “empezar una nueva etapa”, aunque echará de menos “la convivencia con las compañeras, el día a día y los viajes”.