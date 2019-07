Detenido un exconcejal de Alfafar y su pareja por abusos a una menor

Un exconcejal de Alfafar y su pareja han sido detenidos por abusos a una menor y está previsto que pasen este miércoles a disposición del juzgado número 1 de Catarroja, según ha informado la Guardia Civil.

La detención de ambos se ha producido en las últimas horas y, según publica el diario Las Provincias, eran familia de acogida de la adolescente que presuntamente ha sido víctima de los abusos.

El detenido fue concejal en la última legislatura en el Ayuntamiento de Alfafar y se presentó para repetir en las últimas elecciones municipales pero no salió elegido. Compromís ha manifestado su condena por los delitos por los que están acusados el ex concejal de Compromís en Alfafar y su pareja, quienes actualmente no son afiliados de ninguna organización de la coalición.

Un comunicado de Compromís ha subrayado que la Comisión Ejecutiva Nacional de la formación ha decidido excluir a estas personas de cualquier actividad orgánica e institucional de la formación.