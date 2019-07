Muere un vecino de Casaseca en el embalse de Cernadilla

El cuerpo de un hombre de 70 años ha sido hallado a las 9,45 horas de este miércoles flotando en las aguas del embalse de Cernadilla, donde había desaparecido ayer.

De momento, se desconocen las causas de su muerte, que estaría bajo secreto de sumario en el Juzgado de Puebla de Sanabria, según ha informado el subdelegado de gobierno, Ángel Blanco.

Fue la familia del fallecido quien alertó ayer al mediodía a los servicios de emergencia. El hombre se introdujo en el interior del embalse de Cernadilla para practicar la pesca.

Tras la participación de efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos de Rionegro, el cadáver fue hallado flotando en el embalse, a unos 200 metros del lugar en el que se encontró su barca.

El subdelegado de gobierno apeló al secreto del sumario decretado por el juzgado de Puebla de Sanabria, para no ofrecer más datos de la identidad del fallecido ni de las hipótesis de su muerte. No obstante, según han comunicado personas que conocían a la víctima, se trata de un vecino de Casaseca de las Chanas, de nombre Joaquín, y natural de Pobladura de Aliste, aunque este este extremo oficialmente no ha sido confirmado.