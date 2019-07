Ángel Martín, director deportivo del Getafe C.F., aprovechó la presentación de Raúl Carnero y Jack Harper para denunciar que "el mercado está muy parado este año" y que la solución sería "cerrarlo dos días antes de que empiece la liga".

"Todos queremos que los refuerzos lleguen cuanto antes, para que la gente que viene nueva se acostumbre al sistema del 'míster'", declaró el director deportivo azulón con respecto a los fichajes que, de momento, llegan con cuentagotas.

"Tenemos tres cerrados y un cuarto muy cercano. No queremos firmar por firmar", apuntó Ángel Martín que descartó una posible cesión de Hugo Duro, del que afirmó que tendrá "ficha del filial y alternará con el primer equipo".

Carnero: “Bordalás fue una figura muy importante para fichar"

El nuevo jugador azulón, llega desde el Girona F.C., confirmó que ha mantenido contactos con el técnico desde que coincidieron en el Deportivo Alavés. "Me considero un jugador de mucho trabajo. He jugado de central, de carrilero, de lateral en defensa de cuatro", aclaró sobre su polivalencia.

Harper: "Estoy muy orgullo de estar en el Getafe"

“Getafe es un gran club y una gran ciudad", apuntó el jugador de origen escocés. Ha firmado por cinco temporadas procedente del Málaga C.F. En cuanto a las dudas sobre en qué posición del campo se siente más cómodo y la competencia en la delantera azulona, afirmó jugar sea donde sea. "Me siento cómodo en el campo. He jugado en banda, de punta, segundo punta. Donde me ponga el 'míster'", sentenció.