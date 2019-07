Llegan con ganas

El C.D. Leganés comenzó la ronda de presentaciones de sus fichajes en el mercado de verano con la puesta de largo del delantero Juan Muñoz y del portero brasileño André Grandi, quienes llegan de la A.D. Alcorcón y el F.C. Inter de Madrid respectivamente.

BIENVENIDOS I Presentación de @Juanmm1995 y André Grandi con el C.D. Leganés



🎙️Juan Muñoz: \'Cuando me llamó el Leganés no lo pensé ni un minuto\'



🎙️André Grandi: \'Quiero hacer el mejor trabajo posible en el Leganés\'



Con la renovación de Cuellar y la cesión de Soriano se confirma que el cancerbero será el tercer portero, en principio para el filial. Lucirá el número 30: "Estoy desde hace un año y medio en España, ya me he acostumbrado. El Leganés y yo llevamos tiempo en contacto, me acompañaron la última temporada. Agradezco la confianza y voy a hacer de todo para hacer mi trabajo bien".

Posteriormente se dirigió a los medios Juan Muñoz, quien se ha hecho con el dorsal 14: "Agradezco al club que haya apostado por mi desde el primer minuto. Cuando me pusieron sobre la mesa esta oferta no dudé ni un momento". "Este año quiero que el club sepa que voy a tener una entrega máxima, voy a dar el cien por cien de mi en el campo. Vengo con muchísimas ganas, es un salto importante en mi carrera profesional. Mi ambición y mi ilusión por ayudar al club son inmensas", añadió.