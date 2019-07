Málaga, la ciudad donde mejor se duerme de España

Málaga es la ciudad española donde mejor se duerme por el clima, al contrario que Madrid y Barcelona, que se sitúan en último lugar como consecuencia del ritmo ajetreado, según ha concluido el 'I Estudio sobre el descanso en España', elaborado por la firma de colchones 'Emma' con el objetivo de conocer cómo duermen los españoles y concienciar sobre el beneficio que supone para la salud dormir bien.

Con una temperatura media al año que ronda entre los 22 y 29 grados, Málaga se sitúa a la cabeza -a nivel nacional- en este análisis que estudia factores como el lugar, el clima, el entorno y el colchón en el que se descansa.

Del mismo modo, esta investigación ha puesto de relieve que hasta el 84 por ciento de los encuestados hace siesta en verano, de los cuales el 72 por ciento prefiere hacerlo en el colchón. Asimismo, los expertos han hecho hincapié en la "necesidad" de cambiar el colchón cada 10 años, algo que, según apunta el estudio, hace el 90 por ciento de los españoles.

En este sentido, la doctora Verena Senn, neurocientífica, ha destacado que los humanos deben dormir 8 horas y ha explicado el funcionamiento del reloj circadiano. Así, ha explicado que a las 3 de la tarde se produce un pico de acumulación de melatonina que se tiene que vaciar a través del sueño.

Además, el sueño ayuda a la psicoterapia personal, ya que en la fase REM permite ser más racionales y clasificar la información que es considerada importante o emocional. Esto ha sido demostrado a través de otro estudio, desarrollado por el doctor Right, en el que se mostraron un conjunto de imágenes dolorosas a los participantes, que después tenían que explicar a otro grupo.

De esta manera, el estudio puso de relieve que aquellos que durmieron durante el desarrollo de la prueba sufrieron un menor impacto emocional que el resto y sabían procesar mejor sus emociones. De aquí, se ha extraído que trastornos como la depresión podrían curarse con el sueño. Asimismo, Filipa Guimaraes, CEO de la marca de colchones 'Emma', ha concluido que dormir menos de siete horas diarias destruye un 70 por ciento de glóbulos blancos, lo que supone que dormir bien podría ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer.

Así, para mantener una correcta rutina del sueño la doctora Senn ha señalado que se debe dormir una siesta de entre 20 y 40 minutos para ser más productivo. En caso de dormir menos de 6 horas por las noches, lo recomendable es realizar una siesta de 90 minutos.

Por otra parte, la experta ha recomendado no beber café después de las 3 de la tarde, evitar el consumo de alcohol, no utilizar la luz azul propia de los móviles o televisiones, no realizar actividades excitantes y no ingerir comidas pesadas. Del mismo modo, ha destacado que tener una temperatura adecuada en la habitación, tomar una ducha antes de dormir, controlar la entrada de luz, realizar actividades relajantes y dormir 8 horas ayuda a mantener el sueño de forma correcta.

Con esto se ha concluido que se duerme para mejorar la memoria a corto y largo plazo, para mejorar la capacidad del sistema inmunológico y para la psicoterapia personal. Así, la doctora ha puesto de relieve que "somos más productivos en nuestra vida cuando dormimos suficiente".