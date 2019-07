Alfonso Fernández Mañueco fue elegido el séptimo presidente de Castilla y León con los 29 votos a favor de su partido más los doce de Ciudadanos y las abstenciones de VOX y el grupo político POR AVILA. En contra estuvo el PSOE de Luis Tudanca con 35 votos a los que hay que sumar dos de Podemos y uno de la Unión de Pueblo Leonés.

La llegada de Alfonso Fernández Mañueco es tan injusta como la propia ley electoral que le cobija. Es el lado oscuro de la política. No gobierna el que más votos tiene. No regenta el poder el candidato designado por el pueblo sino el que mejor se adapta de forma camaleónica a este entramado político que no conoce la honradez. Esa integridad a la hora de actuar que cada vez se estila menos en estos ambientes políticos.

Ni Francisco Igea fue honesto consigo mismo al actuar a posteriori de una forma opuesta a su mensaje electoral por orden de Albert Rivera, ni Fernández Mañueco fue consecuente con su derrota. Sin embargo, la ley les ampara y están en todo su derecho de gobernar esta comunidad.

El séptimo presidente dijo en su largo discurso que gobernará igual para todos. Yo, que quieren que les diga, no espero nada especial para Soria con estos dos dirigentes al frente de la Junta. Quizá por eso todo lo que llegue, bienvenido sea. Yo creo que sobreviviremos otros cuatro años más, a pesar de estos políticos y su olvido de siempre con esta provincia.