'En defensa de la salud y del medio ambiente'

Verdemar y otros colectivos han convocado una manifestación el próximo 12 de Julio en San Roque.

Saltaron todas las alarmas con el incendio de hace unos días en la planta química de INDORAMA, en el polígono industrial de Guadarranque, y, mientras se nos decía que el humo no era tóxico, eran evacuadas empresas del polígono y desalojadas las casas cercanas por la negra columna que se vio desde Ceuta.

Las partículas contaminantes que flotaron en la atmósfera de la Comarca y que desprendían los plásticos incinerados, se respiró durante horas, la playa aledaña estuvo llena de gente, no se evacuó y se dejó a la gente bañándose bajo el negro humo que ahora dicen que si era tóxico.

¿La ratonera en la que vivimos en la Comarca está preparada para una evacuación en caso de emergencia por contaminación?, ¿las fuerzas de seguridad y la ciudadanía pueden coordinarse para salir por nuestras sufridas y concurridas carreteras?.

La falta de previsión, la inseguridad, la poca vigilancia, la inexistencia de un Protocolo de evacuación urgente en casos de contaminación, submarinos nucleares, incendios, o extraterrestres deben ser conocidos y deben de coordinarse desde bomberos, protección civil, y fuerzas de seguridad...

¿Qué habría pasado si se hubiera alertado a toda la población de la peligrosidad para nuestra salud? ... ¿una espantada en caravanas de coches con atascos? ... La descoordinación y desinformación pudo convertirse en pánico con trágicas consecuencias. Tenemos derecho a una información veraz, rápida y fiable tanto para tranquilizarnos como para prepararnos en caso de urgencia.

Nuestras aguas y nuestro aire están tan contaminados que ya padecemos las consecuencias, no se utilizan energías más limpias y menos tóxicas, ni se hace el estudio epidemiológico que llevamos años demandando porque no interesan los resultados y, ni siquiera tenemos medidores fiables de la calidad del aire y los que hay no funcionan...

En fin, en defensa de nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestro futuro, espero veros el 12 de Julio en San Roque.

¡Feliz verano sin medusas ni algas!