Chema Cobo expone su "Between the cat and the smile" en Alcultura

La sala de exposiciones de AlCultura acoge desde este 11 de julio la exposición 'Between the Cat and the Smile' , del artista tarifeño Chema Cobo. El acto de inauguración, de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, se llevará a cabo a las 20.30 horas, y la exposición podrá ser visitada hasta el 31 de agosto en nuestro horario de verano: de martes a viernes, de 19.00 a 22.00 horas.

"Siempre tengo la sensación, en el mejor de los casos, de ser el traductor de otras voces, algo fantasmal...". El artista como fingidor, una constante en la obra de Chema Cobo, es la clave que atraviesa el conjunto de series que se exponen durante estos meses de julio y agosto en la sede de AlCultura, que homenajea así a uno de sus artistas más internacionales, miembro destacado de la nueva figuración madrileña.

Precisamente en uno de sus primeros catálogos, en el año 1976, parafraseando (con truco) a Fernando Pessoa, se refirió Cobo al artista como hombre de máscaras y muchas voces: "el artista es un fingidor". Esta sentencia marca toda su trayectoria, tal y como se puede apreciar en el conjunto de series que recoge esta exposición, a saber, 'Ghost Mouth', 'Nothing to say' y 'Skin'. Como en el teatro griego, el actor se esconde detrás de una máscara y arroja las palabras a la audiencia; la máscara muestra al personaje y a la vez amplifica el eco de una voz, que el público no sabe nunca con seguridad de dónde sale. Así, suponemos que la voz pertenece al personaje, es decir, a la máscara. La voz se convierte de este modo en artimaña, un imperativo moral que trata de ocultar otra voz interna, desordenada, caótica y corporal. La voz corresponde a una pulsión invocante, como algo ajeno y que viene del otro. El habla, la permanente verborrea, es para Chema Cobo "el intento de ocultar esta sospecha reverberante que a todos nos angustia".

En los cuadros de Cobo que se muestran en 'Between the Cat and the Smile' aparecen, pues, fragmentadas y tragicómicas caras de dummies de ventrílocuos, interrogaciones, comillas, etc, que cuestionan al espectador y lo invitan a plantear la identidad como incierta ilusión, como un deseado y engañoso espejismo. ¿Hablamos nosotros o se habla a través de nosotros? Esta serie en su conjunto se titula 'Ghost Mouth'.

"Hacer cosas como jugar con la imaginación y las palabras, unos trozos de papel y lápices de color, fue un hecho normal, sencillo y cotidiano hasta el momento en que los resultados de mis aventuras vinieron a ser señalados como 'arte'. Desde entonces hasta hoy mi trabajo ha consistido en intentar asumir y superar dicha losa y la verdad es que sigo con la misma duda: ¿Qué es en definitiva, más allá de la seria solemnidad de las palabras 'arte' o 'artista', lo que hago? Sospecho que nada más y nada menos que lo que hacía antes de que se le pusiera ese nombre...intentando que mi cabeza no sea víctima de los fantasmas del dichoso 'hecho artístico'. Aún hoy dispongo de papel, colores o telas y otros medios, tantos y cuantos deseo, y el juego continúa", recapitula el artista de origen gaditano.

De las tres series, historias o temáticas que componen la exposición para AlCultura, la más reciente es 'Nothing to say', en la que Cobo responde con cierta ironía (distancia indiferente) a la demanda incesante de dar explicaciones sobre sus cuadros. Lo hace con unos textos escritos en su superficie que corroboran su obsesiva idea del arte: deambular en busca de sentido evitando cualquier tipo de significado. "Decir todo para no decir nada" es lo que en cierta manera tratan de describir un conjunto de máscaras que sin trampa ni cartón osan mostrarse u ocultarse bien sea por su parte exterior, bien por su parte interior. Lo cóncavo y lo convexo que, acercando azarosamente distintas superficies de color, terminan componiendo una careta posible pero que del mismo modo podría haber sido otra, puesto que cada uno de los posibles resultados es tan indiferente como el resto de los otros posibles en un viaje hacia la incertidumbre.