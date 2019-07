El comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Alfonso Cid, ha presentado este jueves 11 de julio la Operación Verano Seguro 2019, con el principal objetivo de difundir consejos a la ciudadanía para disfrutar del verano con la mayor seguridad.

El robo en domicilios y los pequeños hurtos son las principales causas de actuación policial durante estas fechas. "Tenemos que tener cuidado con objetos como el móvil, ya que dentro de él tenemos nuestra vida entera", advertía Alfonso Cid esta mañana.

Cerrar el domicilio con doble vuelta de llave, pedir a un vecino que recoja tu correo, no cerrar las persianas por completo... En definitiva, no evidenciar que vas a estar fuera del hogar durante un periodo de tiempo puede ayudarte a prevenir el robo. Además de estos consejos, más habituales, la policía remarca el uso inteligente de las redes sociales, en las que no es recomendable publicar el plan vacacional. "Tenemos que protegernos, pero tampoco debemos obsesionarnos", ha recalcado el comisario.

Desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, la capital alicantina cuenta con 87 nuevos funcionarios. Y no solo eso, a la provincia llegan 158 alumnos para aumentar la seguridad en zonas turísticas. A Alicante le corresponderán, de ese total, 45 policías, 7 subinspectores y 7 oficiales. La provincia contará con el apoyo de unidades de caballería y con la intervención periódica de un helicóptero policial.