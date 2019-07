Dedicación parcialmente remunerada

Milagros tendrá en este mandato alcalde con dedicación parcial. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy un acuerdo adoptado por el pleno a finales del mes pasado por el que el Ayuntamiento tendrá en nómina a media jornada al alcalde socialista, Pedro Luis Miguel, en el mismo régimen que durante los últimos ocho años ha estado Juana Sanza, concejal del PP.

A pesar de que el PSOE había ganado hace cuatro años también las elecciones, igual que estas últimas, consideró oportuno que la edil popular siguiera teniendo nómina a media jornada con el fin de organizar el funcionamiento de los servicios municipales de una manera plena y efectiva, con una presencia mínima en el Ayuntamiento de veinte horas semanales y una retribución mensual bruta de ochocientos euros. El grupo Socialista entendió que su intensa dedicación a las tareas municipales, merecían esta compensación económica para esta concejal, que una vez jubilada deja un hueco vacante que ocupará ahora el primer edil, que tendrá que compaginar las labores propias de la concejalía de Servicios y Mantenimiento con las que implica la Alcaldía. “Contamos con un alguacil, pero hay que organizar todo: tenemos muchísimo parque, un polígono industrial y la verdad es que satura el trabajo que tiene, y hemos decidido dar continuidad a la labor que hacía Juana en Servicios y Mantenimiento y en este caso lo voy a hacer yo junto a la Alcaldía, que también supone mucho trabajo, porque hay que hay que viajar, hay que estar en los sitios y hay que pedir, porque si no pides no te dan”, argumenta el primer edil de Milagros, que considera que “los alcaldes de los pueblos o terminan cobrando o no habrá gente para desempeñarlo, porque es difícil que la gente deje su trabajo, su tiempo y encima no cobre nada”.

La legislación permite a los municipios con menos de mil habitantes tener algún edil con sueldo en régimen de cuarto de jornada, media o tres cuartos, con una remuneración máxima de 15.000 euros, 30.000 y 50.000 respectivamente. Pedro Luis Miguel Gil se acoge, igual que su predecesora, al tramo intermedio de dedicación parcial del 50%, aunque su salario bruto mensual, de catorce pagas de 1.057 euros, no llega al tope marcado para el cuarto de jornada. “Hemos elegido un tramo de dedicación del 50% con unos dineros menores que el tramo del 25% y aunque se supone que el régimen es de media jornada, al final la dedicación es bastante mayor, porque estás todo el día implicado y a veces a horas intempestivas”, aclara Gil.