Kutxi Romero: "El rock ha visto pasar por delante de sus narices a todas las demás modas pasajeras"

Marea ha regresado para continuar, si es que alguna vez lo dejaron, más bien descansaron. Ocho añitos de relax, aunque algunos de sus miembros trabajaron en otros proyectos, para volver, primero al estudio para grabar nuevo disco: El Azogue, y después a los escenarios para hacer gira y presentarlo.

Frases sinceras como “… El rock, lo bueno que tiene, es que siempre está…”, “…El trap, el indie, no son corrientes musicales, son modas pasajeras…, “… Yo creo que el mensaje en el rock se ha perdido, y ahora lo lleva el rap, el hip hop”…, “…Date cuenta que nosotros somos del siglo pasado, eso es guapo, me gusta decirlo”, “…Nosotros llevamos ya como 25 años y somos siempre como los nuevos, y ya tenían que haber venido dos generaciones echándonos a un lado…” ó “…Los bares de rock no existen, ya no hay…” son algunas de las que nos ha dejado Kutxi Romero, cantante del grupo Marea, en el programa Hoy por Hoy Córdoba.

Escucha aquí la entrevista completa

Hoy, la 39 edición del Festival, programa dos conciertos de guitarra flamenca: Niño de Pura en el Teatro Góngora a las 20:30, y el de Gabriel Muñoz en el Café Málaga a las 23:00h, en el ciclo La 7ª Cuerda.

Las guitarras clásicas sonarán en el Palacio de Viana con Infamous Ensemble, y en la Calleja de las Flores con Lucía Reyes a las 22:30h.

Y la guitarra eléctrica del bluesman Lucky Peterson, también organista y vocalista, que no estará sólo en el Teatro de la Axerquía, le acompaña su banda y la cantante tejana Tamara Tramell, a partir de las 22:30h.