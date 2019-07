L'Institut d'Estudis Comarcals pide a Conselleria y al Ayuntamiento que cambie la ubicación de las mascletàs

L'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó vuelve a denunciar que la celebración de las mascletàs en el entorno de Diagonal del Palau atenta contra el patrimonio.

La entidad ha dirigido un escrito al conseller de Cultura, Vicent Marzà, recordándole que, durante las Fiestas de Agosto, se lanzan mascletàs en un espacio delimitado por el Palacio de Altamira, la Basílica de Santa María, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, y el Hort del Xocolater, todos ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural; así como por el Palmeral de Elche considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000. Además, añaden que a sesenta metros se encuentra la Casa de la Festa que forma parte del desarrollo del Misteri d'Elx, también Patrimonio de la Humanidad.

Por ello, solicitan a la Conselleria que tome las medidas necesarias oportunas para salvaguardar el patrimonio y no se permita la repetición de mascletàs en esa zona.

Asimismo, han dirigido un escrito al alcalde de Elche, Carlos González, donde explican que consideran inadecuado el lugar que utiliza el Ayuntamiento para celebrar esta actividad porque pone en peligro "una parte muy sensible e importante del patrimonio de la ciudad". Solicitan que se habilite otro espacio que no perjudique el entorno y que no se permita la repetición de mascletàs en la zona en la que se celebra actualmente.

El Ayuntamiento, por el momento, ha respondido que van a estudiar la propuesta presentada por l'Institut d'Estudis Comarcals.