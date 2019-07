Las liberaciones y retribuciones de los concejales centran el debate del pleno

Ha sido el asunto más polémico de los recogidos en la orden del día del pleno ordinario del mes de julio en el Ayuntamiento de Linares. La propuesta de alcaldía sobre designación de miembros con dedicación exclusiva o parcial y la asignación que recibirán en el presente mandato ha salido adelante, con los 13 votos favorables del equipo de gobierno integrado por Partido Popular, Ciudadanos y Cilu Linares, y en contra de los grupos de la oposición. Psoe, Izquiera Unida y Linares Primero se han mostrado muy críticos de un lado, con la falta de representates de sus grupos en la Junta de Gobierno Local, señalando que es la primera vez que ocurre en años; y especialmente en lo que respecta al número de liberaciones y a la retribución que se establece para los miembros del equipo de gobierno, toda vez que la asignación de Raúl Caro, el primer edil, se equipara a la de Javier Bris y Ángeles Isac, primer y segunda teniente de alcalde (54.138,87 euros anuales).

La ronda de intervenciones la abría el portavoz de Izquierda Unida, Carmelo Gragera, quien ha vuelto a preguntar por el programa del pacto de gobierno y pide explicaciones por "tener que pagar el sueldo de tres alcaldes".

Desde Linares Primero, Juana Cruz, califica de "cacicada" el hecho de que en la Junta de Gobierno Local solo tengan representación los partidos del equipo de gobierno. Asímismo, tilda de "escandalo y vergüenza" la subida en la retribución de los tenientes de alcalde, y que por contra se reduzca la asignación a grupos municipales y personal eventual vinculado a los mismos. Pide sensibilidad con la ciudadanía y que se vuelva a las asignaciones que había antes.

Muy crítico se ha mostrado también desde el Psoe Javier Perales. Habla de "saqueo institucional" como base del pacto entre Ciudadanos, PP y Cilu Linares. Cuestiona la proporcionalidad en el reparto y cifra en un 70% más el coste de los sueldos del equipo de gobierno. Tambien critica que se haya alcanzado el tope de 12 liberaciones que permite la ley.

Respondía la portavoz del gobierno municipal, Ángeles Isac, defendiendo que "cobrar por trabajar no es ninguna vergüenza" y asegurando que las asignaciones "no van a costar ni un euro más respecto a la última década". Eso sí, compromete mayor rendimiento en la consecución del objetivo que se fija el equipo de gobierno que dice "no es otro que recuperar el esplendor perdido por la ciudad" en la etapa de gobiernos socialistas.

De otro lado, en la sesión se aprobaba, sin debate y por unanimidad, el nombramiento de miembros corporativos en los consejos de administración de Linaqua y el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, así como la designación de representantes en consejos locales y la presidencia de los mismos. También salía adelante el dictamen relativo a la adjudicación del contrato para la prestación del servicio socio educativo de las Escuelas Infantiles "Los Arrayanes", "La Paz" y "Estación de Almería, que vuelve a quedar en mano de la Cooperativa Jándalo. Y con la abstención de PP, Ciudadanos y Cilu Linares, el pleno ha dado su visto bueno a la moción de Linares Primero para pedir la apertura al completo de la Residencia Mixta de Personas Mayores, recogiendo la reivindicación de la Plataforma Linarense en Defensa de las Pensiones, representada por un gran número de sus integrantes en el salón de plenos.