Jaume Febrer aspira a la quinta plaza

Técnico deportivo y ex jugador, Jaume Febrer seguirá llevando las riendas del Club Volei Manacor durante la temporada 2019/2020. Entre sus títulos destaca el haber llevado a varios equipos a ganar campeonatos de España y haber sido seleccionador balear. En cuanto a su carrera como jugador, logró ganar el campeonato de España juvenil y debutó en la Superliga con el FC Barcelona, además de conseguir varias medallas regionales con el equipo que entrena actualmente y que le vio crecer.

Jaume reconoce que ser uno de los pocos entrenadores que puede entrenar a un equipo de su tierra natal "es algo especial". Porque, dice, "sientes que aparte del trabajo hay un sentimiento, y es un orgullo poder representar a tu gente y al club que te ha visto crecer, sobre todo en la máxima categoría".

Ha renovado recientemente y despeja cualquier duda sobre su marcha a corto plazo: "No me veo fuera. Tenemos un proyecto bonito aquí y ahora mismo no es una cosa que me plantee". Aunque también deja caer que en un futuro nunca se sabe.

Como profesional tanto de jugador como de entrenador, ha conseguido logros en ambas carreras, pero asegura que, aunque es difícil, elige los éxitos como entrenador porque "es un proyecto más tuyo, donde puedes enseñar y poner un poquito más tu sello de identidad".

El club tenía como objetivo la temporada la permanencia, y este año sigue siéndolo. "El objetivo tiene que ser la permanencia", afirma el entrenador, aunque también piensa que ha habido un cambio: "Tenemos que decir que es la permanencia, porque es así, pero siempre queremos un poquito más y creemos que este año lo podemos conseguir".

Respecto al equipo, "es el que es, es el que tenemos" y con eso van a "ir a por todas". Cree, también, que ese equipo es "suficiente para hacer un buen campeonato y poder contra cualquier rival".

La temporada 2019/2020 el Club Volei Manacor debuta contra el Urbia Palma y Jaume Febrer lo tiene claro: "Me parece genial. Que mejor que debutar en casa y contra tu rival territorial. Un rival fuerte que lucha por estar los primeros y que este año va a estar igual arriba. No podíamos pedir un rival mejor". Además, dice, "al final tendríamos que jugar contra ellos. Para dar el pistoletazo de salida jugar en casa contra ellos... a mí me apetece bastante".

Pese a tener una temporada difícil por delante, Jaume Febrer se moja: "Si tuviera que jugármela, diría que quedaremos quintos". Ahora solo cabe esperar a final de temporada para confirmar si lo que el entrenador ha predicho se hace realidad o no.