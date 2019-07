La RFEF presenta el sistema de confección de grupos de Segunda B

La configuración de los 4 grupos de Segunda B se realizó en base al sistema que se aprobó por votación el año pasado. Ese sistema permite a las Federaciones territoriales realizar propuestas, acordadas con los clubes de su federación.

En esta ocasión se presentó una primera propuesta por parte de Cataluña (11 votos de sus clubes), Valencia (7), Extremadura (3) y Murcia (4). La segunda propuesta de organización fue la que presentaron Madrid (7 votos de sus clubes), Aragón (2), País Vasco (8) y Asturias (4). Y la tercera propuesta fue de la Federación gallega (4 votos).

Según el sistema aprobado por la Comisión el año pasado, se someten a votación las dos propuestas con más votos. Y eso es lo que se realizó ayer. En la primera votación, a la primera propuesta, que ya tenía 25 votos, se sumaron además, los clubes de Andalucía (10), Melilla (1), Castilla y León (6) y Las Palmas (1). En total, contabilizaron 43 votos. Al ser mayoría (sobre 80 votos de clubes), no ha sido necesario seguir votando y se ha aprobado la primera propuesta.

No se produce un perjuicio económico en los equipos que viajen más, puesto que la RFEF subvenciona el 100% de los viajes a los clubes no peninsulares y a los clubes que tienen que desplazarse a jugar con clubes no peninsulares. Además, cuantos más kilómetros hace un equipo, más subvenciones recibe. Aún así, desde la Comisión de Segunda B y la propia RFEF se entiende que pueda haber clubes que no estén del todo satisfechos con la distribución definitiva, pero solo cabe respetar la decisión de la mayoría de clubes que disputan la competición.