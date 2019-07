Ortuzar (PNV): "Aspiramos a formar parte de un gobierno de coalición en Navarra"

La investidura de la socialista navarra María Chivite "está muy encaminada", según el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien apostó por un gobierno de coalición para la Comunidad Foral. Una vez negociado el documento con los contenidos para el futuro ejecutivo, para después de los sanfermines queda "el reparto" y según Ortuzar "va a ser una fórmula de gobierno de coalición y espero que sea lo más fuerte posible teniendo en cuenta que tampoco va a tener mayoría absoluta".

En la entrevista en Hoy por Hoy, Ortuzar admitió: "Aspiramos a estar en el gobierno y María Chivite ya lo sabe; la semana que viene hablaremos de la fórmula y de la idoneidad de las personas para llevar adelante ese programa".

Preguntado en la SER por la posición determinante que tiene EH Bildu en este proceso de investidura, Ortuzar entiende que la formación de Otegi "puede tomar la decisión de abstenerse sin más porque de lo contrario llegaría el bloqueo político en Navarra y abocaría a la repetición de elecciones". Negó que el PNV esté mediando con EH Bildu para que se abstenga: "No tenemos relaciones muy buenas, igual sería contraproducente nuestra intervención. Espero que Bildu sea suficientemente responsable y generoso; si están dispuestos a favorecer la investidura de Pedro Sánchez, cómo no van a estar dispuestos a favorecer la investidura de Chivite". No obstante Ortuzar afirma que es a la candidata al Gobierno Foral a quien le corresponde llevar esas negociaciones aunque desde el PSN insisten en que con la formación abertzale no se ha hablado ni se va a hablar sobre la investidura.