Joaquín: "Estoy tranquilo, pensando en disfrutar, y si sale un buen año..."

Después de casi una semana de trabajo en Montecastillo habló el capitán. Joaquín, santo y seña del beticismo, gran referente para su equipo en los dos últimos años pese a su avanzada edad para el fútbol -cumplirá 38 años el 21 de julio-, repasó toda la actualidad del Betis. Habló de una posible renovación cuando acabe esta temporada en la que cumple contrato, dio su impresión respecto a los primeros días de trabajo del nuevo técnico, Rubi y se refirió también a la salida de Pau López. Pero había expectación también por conocer la impresión del capitán de la salida del club de dos hombres claves en los dos últimos años, el entrenador Quique Setién y el hombre que ha hecho de director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Éstas fueron sus declaraciones:

Posible renovación: "Yo estoy tranquilo, con la ilusión y las ganas de seguir disfrutando. Todo va a ir condicionado a que se haga un buen año, que yo esté contento, que siga siendo importante. Y si todo va bien, el club lo veo oportuno y yo me encuentro con ganas, ya veremos qué hacer. Ahora mismo estoy más tieso que una mojama (risas) y espero que poco a poco se vayan yendo (las consecuencias) del mes verano que me he pegado, que también me lo merezco (más risas).

La salida de Setién: La salida del míster la he vivido con gran tristeza porque yo tenía una relación muy buena con él. Y no sólo por la relación sino porque ha sido un entrenador que nos había dado muchas cosas y dos años muy buenos. Desgraciadamente, el tramo final del año pasado no fue como hubiéramos deseado todos pero Quique ha dejado un sello muy importante y un cariño extraordinario. Me dio pena que no continuara y le deseo lo mejor. Si tiene suerte va a triunfar".

La marcha de Serra: "Tengo una relación extraordinaria con él y la voy a seguir manteniendo. Esto es un proyecto, con una idea y una filosofía, y ahí no voy a entrar. Yo soy futbolista, no estoy en los despachos. Lo único que deseo es lo mejor para el Betis y, por supuesto, lo mejor para Lorenzo. Va a seguir siendo una persona importantísima para este club porque así lo ha demostrado y así lo siente; y con eso me quedo. He estado hablando con él después de lo que pasó y él siente mucho no poder seguir, igual que todos nosotros, pero no voy a entrar en detalles. Aquí va a tener su casa siempre y cuando él quiera porque los béticos lo queremos, por supuesto".

El traspaso de Pau: "Es de valorar que se haya vendido por un precio importante un futbolista que vino el año pasado gratis. Hay que darle valor a este tipo de operaciones, que pueden ser importantes para el futuro del club".

Rubi: "Llevamos pocos días pero la gente está contenta y yo estoy contento. Tiene las ideas claras y eso es importante. Estos días estamos recibiendo mucha información de lo que quiere pero tampoco quiere volvernos locos, ir poco a poco. ¿Estilo más directo ahora? Él no va a renunciar a nada, a él le gusta el fútbol hacia adelante, de hecho, estos últimos días estamos trabajando mucho el control orientado hacia adelante, el pase en profundidad. Tiene muy claro que él quiere un fútbol que... al final todos buscamos con nuestra idea el mismo objetivo, que es ganar".