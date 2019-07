La policía pone en marcha la operación de verano para prevenir robos en domicilios

El Comisario Provincial de la Policía Nacional en Valencia, Ignacio del Olmo, ha presentado este jueves la Operación Verano 2019, que tiene como objetivo fundamental la prevención de robos en domicilios y la delincuencia itinerante. Con inicio el pasado 1 de julio, cuenta con 300 operativos y durará hasta el 31 de agosto.

Del Olmo ha indicado que su objetivo fundamental es "asegurar índices de delincuencia lo más bajos posibles" y ha manifestado que el dispositivo "está resultando efectivo", ya que en once días han detenido a un total de 74 personas en la provincia, 52 de ellas en la ciudad de Valencia. Además, y aunque ha reconocido que no se puede "evitar el cien por cien de los robos", ha insistido en que es importante que la gente "genere hábitos que lo pongan difícil".

Para ello ha dado consejos como no anunciar en redes sociales que alguien se va de vacaciones, pedir a un conocido que recoja el correo o avisar al entorno inmediato para que llame a la policía si escucha ruidos extraños. Además, ha hecho hincapié en la importancia de cerrar la puerta con dos vueltas de llave. "Eso no asegura que no se vayan a producir robos, pero vamos a ponerlo más difícil y daremos tiempo de intervenir a la policía", ha explicado.

El comisario ha expresado también que, si ya se ha producido el robo, es necesario "preservar la escena del delito porque su contaminación va a perjudicar la identificación de los autores".

Asimismo, ha indicado que hay que avisar de "cualquier cosa que nos llame la atención", como la presencia de personas no conocidas en el portal. Esto habrá que comunicarlo a través del 091 o el 112, donde habrá que aportar todos los datos que sean posibles, como la descripción física o la matrícula y modelo del coche.