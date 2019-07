El fichaje de Maxi sigue su curso y mañana se hará oficial

Maxi Gómez cogió un vuelo en Montevideo ayer por la tarde y esta mañana aterrizaba, primero en Madrid y después en Valencia. Lo primero era someterse a las pruebas médicas y así lo hizo durante cuatro horas más o menos. Luego, almorzar algo y al club para empezar con el largo papeleo. Un papeleo que no implica sólo al Valencia y a Maxi junto a su empresa de representación, sino que tiene muchas más aristas: Celta, Santi Mina, Jorge Sáenz, con lo que no es una cuestión simplemente de sentarse, coger un boli y firmar. Eso, además de las últimas pruebas médicas, que no ha dado tiempo a realizar, es lo único que separa a Maxi Gómez de convertirse por fin en jugador del Valencia.

Recordamos los momentos más destacados de una semana intensa en la que el asunto ha dado varios giros de tuerca. El jueves pasado, Valencia y Celta llegaban a un acuerdo casi total, pero a última hora de la noche el Celta se desmarcó de ese acuerdo justificándose en que durante la tarde había recibido una oferta del West Ham en una cantidad superior a las cifras que estaba manejando con el Valencia.

Con el Valencia ese acuerdo para el fichaje de Maxi Gómez era por 14,5 millones de euros fijos más 1,5 en variables, llegando como máximo a 16 millones; la venta de Santi Mina y la cesión por dos temporadas, sin coste más allá de la ficha, de Jorge Sáenz, jugador fichado recientemente del Tenerife (estas cifras se van a respetar en el acuerdo definitivo).

Así pues, la operación quedó interrumpida en ese momento, aunque a favor del Valencia jugaba claramente el deseo del jugador, con el que ya había llegado a un acuerdo de contrato para las próximas cinco temporadas. Y eso que el West Ham, no sólo había hecho una oferta superior al Celta, sino que también ofrecía más dinero al propio Maxi, con lo que en la cabeza de Maxi por lo menos aparecía la duda. Tenía claro que en el plano futbolístico Valencia era claramente su elección, pero los millones de libras de los ingleses le hacían por lo menos pensárselo un poco más.

Después de varios días de incertidumbre, en los que por momentos el Valencia pensaba que el fichaje se escapaba definitivamente, ha sido clave la reunión que durante toda la mañana del martes mantuvo Mateo Alemany con los agentes del jugador en las oficinas del club. En esa reunión se llegó al acuerdo definitivo que quedaba únicamente pendiente de que Joshua Barnett y Luis Alonso se lo comunicasen al futbolista y éste diera el ok definitivo para que todo se pudiera hacer oficial.

Pero ahí no quedó la cosa. Con el acuerdo cerrado entre el Valencia y el jugador, y el Valencia y el Celta, ese martes por la noche el West Ham aún hizo un último intento por torpedear la situación. Subieron aún más su oferta de los cuatro millones limpios que le ofrecían a Maxi por temporada. Pero Maxi y sus agentes ya lo tenían claro al 100% tras la reunión con Alemany. Ya no había vuelta atrás.

Además, el Celta ha colaborado plenamente para que la operación acabe cristalizando porque rechazó la propuesta que le había hecho el West Ham de pagar a plazos la cláusula del jugador, cifrada en 50 millones de euros. También es cierto que en los planes del conjunto gallego estaba desde el primer momento el contar con el refuerzo de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz, y caso de romper el acuerdo con el Valencia se habrían quedado sin estos jugadores.