Distintas regeneraciones

El primer pleno de la Diputación Provincial tras el de constitución, aprobó este jueves las bases para el funcionamiento del nuevo mandato, con la fijación de la periodicidad de las sesiones de pleno y comisiones informativas (sin cambios), el organigrama de gobierno (ya conocido), los sueldos y los liberados (ya anunciados en días pasados) o la composición de las comisiones informativas (4 del PP, 2 del PSOE, 1 de IU, 1 de Ciudadanos-Grupo Mixto y con la adscripción del nuevo diputado No Adscrito, Tomás del Bien a todas las comisiones, con voz y voto).

La situación de Tomás del Bien fue el foco de la sesión, ya que compareció como No Adscrito, ante la decisión del Grupo Socialista de apartarlo por su expediente de expulsión, aún no resuelto. Aunque no lograron que fuera ubicado en la bancada de la derecha, como pretendieron, de modo que se colocó entre el PSOE e IU.

En el desarrollo de la sesión asistimos, por lo demás, al primer encontronazo dialéctico del mandato entre IU y la presidencia de la institución. Fue a cuenta de la organización de la Diputación y los sueldos, sobre lo que Laura Rivera, portavoz de IU, espetó a la presidencia que no se veía ninguna medida de regeneración hasta ahora.

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, le respondió con cierta vehemencia dialéctica, al espetarle que ella no era la más indicada para hablar de regeneración porque lleva mucho tiempo como diputada provincial.

E incluso terció en el asunto regenerativo el portavoz del PP, José María Barrios, para reclamar que ellos eran los que más se habían regenerado, dado que había cambiado la mitad de los 12 diputados provinciales.