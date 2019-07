Continúan los problemas con la receta electrónica de usuarios procedentes de la Comunidad de Madrid

Del encuentro mantenido, a última hora de la mañana de este jueves, entre el Colegio y los profesionales de Farmacia se desprende un dato: si el 31 de julio no se ha resuelto el entuerto, se cortará la interoperabilidad con la Comunidad de Madrid. Y es que prosiguen los problemas con la receta electrónica en determinadas farmacias de nuestra provincia. A medida que avanza el verano, la zona más afectada, el valle del Tiétar, sigue recibiendo a visitantes y turistas procedentes de la Comunidad de Madrid. Región con la que se están registrando más contratiempos pero no la única, pues también -como señalan los afectados- los hay con País Vasco y Castilla La Mancha entre otras. Algún tipo de inconveniente en el servidor del Ministerio ha hecho que, desde hace aproximadamente diez días, los farmacéuticos no puedan trabajar de manera eficaz. Juan Carlos Pérez Antona regenta su establecimiento en El Tiemblo.

Pérez Antona asegura que están dando una imagen "tercermundista" y que los usuarios, en el caso del Tiétar, se terminan por desplazar a la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, a 10 kilómetros de El Tiemblo.