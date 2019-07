Struts, Shovels and Rope y Hannah White, 'discos en el desván'

Seguimos en este espacio de verano en el que queremos compartir buena música pero de discos o artistas que no son tan conocidos por el público en general. El primero que hemos elegido son los Struts, un grupo británico que lleva dos discos desde 2014 y que ha incrementado su popularidad hasta protagonizar el desfile de Victoria’s Secreto o tener su propio muñeco Funko. Su rock ochentero de reminiscencias a Queen tuvo una antesala de excepción con la participación de su vocalista, Luke Spiller, en el disco de Mike Oldfield ‘Man on the rocks’, en 2014.

Seguimos con el dúo Shovels and Rope, un matrimonio de Carolina del Sur que comenzó su andadura en 2008 con un sonido muy folk pero que ha derivado en su disco de este 2019, ‘By blood’, a una música más potente y guitarrera.

Y terminamos con la vocalista Hannah White, compositora británica que ahora inicia andadura con el grupo Nordic Conections pero que el año pasado, 2018, publicaba un delicioso disco, ‘Elephant eye’, con una producción y tirada simple e imposible de encontrar fuera de las fronteras inglesas. Artista independiente que tiene una de las voces más angelicales de los últimos tiempos y que trota por pequeños escenarios de Reino Unido.