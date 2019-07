La familia más terrorífica llega a Vitoria-Gasteiz

Tras visitar 22 ciudades de España y realizar unas 600 funciones, la comedia musical de Broadway, La Familia Addams, recala en el Teatro Principal para calentar los motores de las fiestas de La Blanca los días 25, 26, 27 y 28 de julio.

El espectáculo pone sobre el escenario a los personajes creados por el ilustrador Charles Addams en una tira cómica de la revista New Yorker del año 1938. El montaje está dirigido por Esteve Ferrer y producido por la compañía nacida en Getxo, LETSGO (Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero) con los efectos tan especiales que caracterizan a la productora.

El elenco de esta familia tan lúgubre está formado 20 actrices y actores sobre el escenario y cuatro músicos que tocarán en directo.

La actriz Carmen Conesa, que interpreta a Morticia, explica que uno de los motivos del éxito ha sido que “no es una franquicia al uso, se ha podido hacer una adaptación de las letras, de las coreografías, de la escenografía, de hecho, los productores de Broadway han dicho que es la mejor versión que han visto”.

Los menores de 30 años podrán adquirir las entradas a partir de 12,50 euros. Las personas con discapacidad visual o auditiva tendrán la posibilidad de descargarse una aplicación móvil que ofrecerá audiodescripción, subtitulado o lenguaje de signos, para seguir el espectáculo sin perder ningún detalle. La compañía de teatro también pondrá a disposición tabletas con esta aplicación de forma gratuita para quien las solicite al entrar al teatro.