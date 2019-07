La Coronación abre en La Línea la semana grande de su Velada y Fiestas

Este viernes comienzan, en La Línea de la Concepción, los actos de la Velada y Fiestas de la ciudad con la coronación de las Reinas Infantil y Juvenil de la feria. Un acto emotivo, porque en esta edición el escenario de la coronación rendirá homenaje a la figura del fotógrafo linense Manolo Aspirina, fallecido recientemente. Raya Real cantará en un evento que comenzará a las ocho y media de la tarde en la Plaza de la Constitución, y que dará paso, ya mañana sábado, a la cabalgata en la que formarán parte 21 carrozas y que partirá desde la Avenida España a partir de las nueve de la noche.

A raíz de ahí, el Domingo Rociero y una semana entera de feria en la que el alcalde de la ciudad, Juan Franco, espera que linenses y visitantes de otras zonas “se diviertan” como cada año, de una celebración señera en nuestra comarca. “Todo se ha diseñado para que nada falle, tanto en materia de seguridad con un amplio dispositivo que venga a darle continuidad a los niveles de los últimos años, como en la programación en sí de los actos. Lo importante es que los linenses seamos capaces de pasarlo bien y de acoger con cariño a los muchos ciudadanos que nos visiten de otras zonas”, ha asegurado el alcalde.

Por cierto que, de cara a este año, el propio Juan Franco ha dictado un bando municipal pidiendo a los establecimientos del centro de la ciudad que, durante el Domingo Rociero, solo se escuchen rumbas, sevillanas y música rociera para no perder la seña de identidad de este día tan importante. “Sé que esta decisión no ha pasado desapercibida. No se trata de prohibir sino de darle a este día tan entrañable el sentido que siempre ha tenido”, destacó.

La feria trae también dos espectáculos taurinos y, como es habitual el último domingo, los tradicionales fuegos artificiales en un fin de fiesta que contará con la actuación del grupo Camela.