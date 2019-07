La bandera arcoiris ya ondea en Subdelegación

La subdelegación del Gobierno en Alicante ha servido este viernes de telón de fondo para la foto del Orgullo LGTBI de Alicante 2019.

En el acto han estado presentes socialistas, Compromís y Unides Podem, además de la organizadora del Orgullo, Diversitat, aunque no su presidente, Toño Abad, después de que este jueves denunciara ante la Policía insultos y amenazas de muerte tras haber pedido a Ciudadanos que no participe en la manifestación del día 20.

La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, ha querido enviarle un mensaje de ánimo y ha condenado las amenazas porque "nadie puede ser amenazado por su condición sexual".

En cambio, Poblador no se ha querido pronunciar sobre el hecho de que no se reconozca este año la izada de la bandera en el Ayuntamiento como acto oficial. Asegura que no responde por lo que "hagan los demás".

Mientras, su partido, el PSOE, ha presentado en el Ayuntamiento una declaración institucional para que todos los grupos municipales se adhieran a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Su portavoz, Paco Sanguino, asegura que el colectivo se ve "cada vez más amenazado" por grupos políticos de extrema derecha y espera que todos los partidos "acuerden la protección de los derechos LGTBI".

Por su parte, desde Unides Podem, su portavoz Xavi López pide a Ciudadanos "responsabilidad" y que "deje de encender la mecha" una vez la organizadora del orgullo les ha pedido que no vaya. "Si Ciudadanos quiere defender los derechos LGTBI tiene que dejar de pactar con la ultraderecha", ha señalado. En la misma línea, Natxo Bellido, de Compromís, les insta a reflexionar.

El PP, a título personal



Antes del acto, el alcalde, Luis Barcala, pedía "superar las diferencias" para poner de manifiesto "la defensa de los derechos y libertades” y ha reivindicado que estos son "una responsabilidad de todos y patrimonio de nadie".

Preguntado sobre si su partido va a participar en los actos del orgullo LGTBI en Alicante, Barcala ha defendido que el PP participa en todas las reivindicaciones, pero, eso sí, lo hacen sus militantes a título personal y no como organización. Sin embargo, PP, Ciudadanos y VOX, son las únicas formaciones que no han presentado ninguna actividad dentro del programa del Orgullo.

Entienden, pero no comparten

Tampoco participa en esos actos el colectivo LGTBI Alicante Entiende, que no comparte la exclusión de Ciudadanos. Su presidente, Chus Arroyo, considera este veto a la formación naranja como "una falta de respeto al Ayuntamiento". Asegura que entiende las razones de Diversitat por los acuerdos de Ciudadanos con Vox, pero también recuerda que son un "colectivo inclusivo" y lo importante es sumar apoyos, no excluir a nadie.

Desde Alicante Entiende organizan este fin de semana el LGTBI FEST, el primer Festival LGTBI de Alicante, que se celebra en los jardines de la EDUSI-Las Cigarreras con actuaciones musicales, entrevistas, música en vivo y un maratón de radio LGTBI en directo desde las 11 h hasta las 21 h.