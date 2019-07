Alcalde a tres cuartos de jornada

El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy un acuerdo de pleno adoptado el primer día de este mes de julio por la corporación municipal de Roa que establece un régimen de dedicación parcial mínima al alcalde de treinta horas semanales, tres cuartos de jornada. David Colinas contará con una retribución de 1.120 euros netos mensuales con catorce pagas. Hace cuatro años su predecesora, Carmen Miravalles, se acogió a la dedicación exclusiva con un sueldo de 1.410 euros brutos y el propio David Colinas había estado a media jornada en el mandato anterior. El alcalde de Roa explica que su situación profesional no le permitiría legalmente la dedicación plena al Ayuntamiento. “Mi situación no es la misma que la de la anterior alcaldesa, porque yo cotizo a la Seguridad Social con mi empresa y, lógicamente, no puedo tener dedicación exclusiva cuando luego ejerzo otra actividad”, explica Colinas.

El acuerdo se adoptó por unanimidad, a diferencia de la decisión adoptada en diciembre de 2015, cuando los cinco concejales del PP votaron en contra de la propuesta del equipo de gobierno de añadir dos pagas extraordinarias a la remuneración de la entonces alcaldesa. La medida fue muy criticada por la bancada de la oposición, que consideraba que en los seis meses de gobierno Miravalles no había demostrado todavía que lo mereciera. “Yo en principio siempre he sido partidario de que el alcalde de Roa tenía que cobrar una remuneración económica, de hecho yo fue el primero que lo propuse en el año 2003, cuando me presenté por primera vez, cuando nadie decía que había que cobrar, pero independientemente, yo en la anterior etapa no cobraba pagas extraordinarias y entiendo que hay que justificar la labor de alguien que está cobrando por ello, por eso cuando votamos en contra de las pagas extraordinarias fue porque dijimos que no se veía que se había hecho nada y luego las pruebas nos han dado la razón al final de los cuatro años de mandato”, argumenta el alcalde raudense.

En esta sesión plenaria del 1 de julio la corporación raudense aprobó también indemnizaciones para los concejales, estableciendo 50 euros por asistencia a los plenos y de 30 para las comisiones informativas y a la comisión especial de cuentas.