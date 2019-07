Feria taurina en modo de prueba

El consistorio arandino pedirá un informe jurídico para ver si tiene encaje legal autorizar a la empresa Toros Ricor a que en esta próxima feria taurina, de forma excepcional, ponga en práctica la fórmula que vienen pidiendo la mayor parte de peñas para incluir el último domingo de las fiestas patronales una corrida a cambio de sustituir la del martes por otro espectáculo.

De momento, el empresario taurino ya ha hecho una propuesta de cartel al Ayuntamiento, que tendrán que analizar los grupos políticos el martes que viene en la comisión informativa de Cultura, donde plantea para el Día de la Función una corrida de toros, el lunes de rejoneadores, el martes una novillada picada en clase práctica, completando el sábado y domingo con sendas corridas de toros. Este planteamiento no cumple con el contrato establecido, que contempla de forma obligatoria una corrida de toros el martes, pero cabría la posibilidad de conceder un permiso eventual para ponerlo en marcha en septiembre de este año a modo de prueba y comprobar si funciona y si los espectáculos y figuras que ofrece sobre el cartel coinciden después con lo que se lleve a la práctica.

El concejal de Festejos mantuvo ayer una reunión con las ocho peñas que apuestan por este cambio. Dice Emilio Berzosa que estos colectivos dejaron claro que la iniciativa ha partido de ellas y no del empresario, que ha presentado una feria acorde a este planteamiento. “Nosotros lo único que hemos hecho es escuchar a las peñas, que nos aseguran que son ellas y no el empresario, quienes están pidiendo esto, pero como ellas no tienen relación jurídica con el Ayuntamiento, el acuerdo tenía que ser entre este último y el empresario”, aclara el edil.

En el pleno ordinario de abril la anterior corporación llevó a pleno la propuesta de modificar el contrato con el empresario para dar cabida a esta nueva fórmula, que cuenta con la oposición tajante de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros y la peña Tierra Aranda, pero el asunto quedó sobre la mesa a propuesta del concejal Sergio Ortega, partidario de dejar libertad al próximo equipo de gobierno para que decida sobre una cuestión que implica un cambio en el formato de las fiestas patronales.

En cualquier caso, los grupos políticos deberán tomar una decisión antes de finales de este mes, que es la fecha en la que debe haber una propuesta oficial de cartel de la feria taurina.