La asociación de afectados por el incendio de l'Alcalatén sigue luchando 12 años después

La asociación de afectados por el incendio del Alcalatén sigue luchando 12 años después. Piden compensaciones económicas a Iberdrola y denuncian que 4 millones de euros, suficientes para pagar las indemnizaciones, estén bloqueados en el juzgado.

En agosto de 2007, hace ahora casi 12 años, se produjo un grave incendio originado por trabajos de mantenimiento de la red eléctrica. Afectó a más de 8.000 hectáreas y a municipios como Costeres, Atzeneta del Maestrat o l'Alcora entre otros.

El abogado de la asociación de afectados por el incendio, Santiago Albiol, señala que la empresa Iberdrola es con la única con la que no se llegó a ningún acuerdo y que entorpeció el proceso judicial. Las compañías aseguradoras depositaron 4 millones de euros en el juzgado y en estos momentos este dinero, que sería suficiente para cubrir las indemnizaciones que se solicitan, está bloqueado. Albiol señala que Iberdrola no solo no quería pagar, sino que quería cobrar.

El abogado señala que todas las acciones de reforestación que se han llevado a cabo tras el incendio, se han realizado de forma individual. La asociación pide que se haga justicia y que se invierta en la reforestación de las zonas arrasadas por el fuego. Albiol pide a la Generalitat que corte sus vínculos con esta empresa eléctrica. Daniel Gozalbo, miembro de la asociación, afirma que en septiembre se van a manifestar frente a la sede de Iberdrola para exigir justicia por lo sucedido hace ahora 12 años.

La asociación denuncia que no ha habido solidaridad por parte de la Generalitat y que se encuentran en una situación de "soledad absoluta".