Tenía muchas ganas de volver a sentirse futbolista y su deseo se está haciendo realidad. Aitor Sanz vuelve a trabajar con el grupo de futbolistas a las órdenes de Aritz López Garai con la intención de buscar la mejor puesta a punto de cara al inicio liguero.

El centrocampista madrileño reconoce que son buenas las sensaciones que ha tenido en estos primeros entrenamientos pues "no he tenido ningún tipo de molestia y me he podido entrenar con total normalidad. Es una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo y me siento muy feliz por ello", comentaba el jugador.

Es un inicio distinto con nuevo cuerpo técnico al que hizo referencia, comentando que "se le ve un tipo cercano que busca tener confianza puesto que quiere que juguemos bien la pelota. Nos ha marcado ya las pautas a desarrollar y sabe perfectamente si tengo o no que parar con la intención de no pecar de ansiedad", explicó el centrocampista blanquiazul.