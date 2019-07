Quejas por el servicio del centro juvenil de El Altet

"Sorpresa y estupor cuando acompaño a mis hijos por primera vez al centro juvenil de El Altet. Lo primero que se aprecia es suciedad, ...pero no acaban ahí mis sorpresas no, al contrario, cuando me informan del horario, de 17:00 a 20:00 horas, de miércoles a viernes". Estas eran algunas de las palabras que una vecina de la pedanía escribía en una carta y que se la hacía llegar a El Altet Decide.

Además, la vecina expresa que la monitora del centro le informó de que este viernes era el último día apertura porque el centro se dedicaría a otras funciones.

Radio Elche Cadena Ser, ha hablado con el alcalde pedáneo, José Manuel Meseguer, y ha explicado que se trata de una queja aislada, ya que el centro tiene ese horario desde el inicio de curso en octubre del pasado año, que cuenta con una amplia programación y que no ha habido problema hasta ahora.

Por su parte, también informa de que se le ha dado un toque de atención a la empresa encargada de la limpieza porque afirma que sí existe una falta de higiene visible.

Por otro lado, desde la concejalía de Juventud, informan de que el centro va a seguir con su programación de cursos y talleres durante todo el mes, pero que han tenido que ser reubicados en otros lugares debido a que del 23 al 29 de julio se cederán las instalaciones a una asociación de la Universidad de Alicante.