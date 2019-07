Andrea Monzó, campeona autonómica alevín

Castellón acogió el Campeonato Autonómico de natación en categoría alevín, una de las competiciones más importantes de la temporada donde participan todos los nadadores en edad alevín de los diferentes clubes de la Comunidad Valenciana por lo que el nivel competitivo es muy elevado ya que para poder participar era necesario lograr unas marcas mínimas y ocho nadadores del Centro Excursionista Eldense lograron el pasaporte para participar en la cita de la capital de La Plana.

Alevines del C.E.E. / Cadena SER

Izan Samper participó en las dos pruebas de braza, aunque con la mala fortuna al no poder mejorar los registros que le permitieron llegar a la prueba. Sergio Martínez nadó el 100 y el 200 espalda mejorando en ambas su marca personal. Delia, igual que Sergio, nadó las dos pruebas de espalda, mejorando en tres segundos su marca en el 200 e igualando su registro en el 100. Edurne Alvarado, participó en cuatro pruebas (400 C, 100 C, 200 E y 100 E) demostró un buen nivel en todas ellas repitiendo prácticamente sus marcas personales y mejorando en el 100 espalda hasta dos segundos. Nicole Vecina, nadó el 100 y el 200 mariposa; en el 200 mostró un gran rendimiento, mejorando considerablemente su registro personal, pero desgraciadamente fue descalificada debido a un viraje irregular. Martina Rico nadaba el 100 crol con un tiempo similar al de inscripción. Valeria Amat mejoró en 100 B, 200 E I y 100 E, pero no pudo hacerlo en el 200 B. Andrea Monzó en 400 C, estuvo algo lejos de su mejor versión sorprendiendo con unos excelentes resultados en 200 C, mejorando su registro para quedar cuarta a tres centésimas de la medalla. Hubo más suerte en 100 C donde quedó en segunda posición y en 100 M, prueba en la que se proclamó campeona autonómica. Cabe destacar que Andrea es del 2007 y se enfrentaba contra nadadoras del 2006 lo que hace más meritorios estos resultados.

Por parte del cuerpo técnico de la sección de natación del Centro Excursionista Eldense quieren “dar la enhorabuena a todos ellos por los buenos resultados, así como por el esfuerzo realizado en cada una de las pruebas. Sin duda una experiencia inolvidable para todos ellos y de la que guardaran un bonito recuerdo”.