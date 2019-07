José Luis Cano Adelante Andalucía Estaré vigilante para que se cumpla la PNL sobre el arreglo de la A-401

Comparecía en la sede de Podemos, solo la mitad de confluencia de Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos, sin ninguna representación de los primeros. José Luis Cano, parlamentario por la provincia de Jaén, Lola Rodríguez del Círculo Territorial de Podemos en la provincia y el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Jódar, Agustín Barroso.

El portavoz municipal de Podemos, Agustín Barroso, situaba los antecedentes de este acuerdo en la Comisión de Fomento del Parlamento Andaluz, remontándose a la concentración convocada por Podemos el pasado 9 de febrero con asistencia de 80 personas y sin presencia de ningún grupo político municipal, según informábamos desde Radio Jódar SER, “… Todo comenzaba el pasado día 9 de febrero, que desde Podemos Jódar llevamos a cabo una concentración en la plaza del ayuntamiento, reivindicando el arreglo urgente de la carretera A 401. Planteamos la iniciativa de poder llevar al pleno del parlamento una propuesta, definitiva, para que fuesen atendidas nuestras reivindicaciones. Desde algunos medios de comunicación (Radio Jódar SER) llegarían a publicar que apenas 80 personas secundaban la propuesta del arreglo de esa carretera. Aquí está la nota de prensa. No sé si habría 80, 100 o 20, lo que si tenemos que tener claro es que lo que nació como una movilización pacífica, ha dado sus frutos, y en este caso para bien de nuestro pueblo y de otros pueblos de la comarca. A aquella concentración fueron invitados todos los grupos que componen la corporación local del ayuntamiento de nuestro pueblo. Ninguno de ellos hizo acto de presencia. Igualmente se invitó a los alcaldes de las poblaciones afectadas, que comprende el tramo de la A 401, en su totalidad, de la misma manera, nadie hizo acto de presencia en esta concentración. En el Parlamento de Andalucía, a través de una Proposición No de Ley, nuestro compañero, diputado, José Luis Cano, ha defendido el arreglo urgente de la carretera A 401. Ha sido aprobada la proposición por unanimidad de todos los grupos, y ahora entrará en detalle de lo ocurrido el otro día en el pleno…”.

El parlamentario, José Luis Cano, en su intervención, reconocía que la Junta de Andalucía ya había procedido al inicio de los trabajos de arreglo, en 2009 y 2011, pero por el otro extremo de la vía, desde Moreda, “… La Junta de Andalucía empezó a arreglarla, precisamente, por el otro extremo, por el lado de Moreda. Y el tramo último, el de la provincia de Jaén, quedaba pendiente. Parece que como que los políticos del PSOE, en la Junta de Andalucía, no la tenían como prioridad, y preferían empezarla por la otra punta. El caso es que, después de hacerse inversiones en el 2009 y en el 2011, se detienen, prácticamente, las obras. Es una carretera, absolutamente, necesitada de mejora, por la que transitan más de 1900 vehículos, diariamente, con un alto porcentaje de vehículos pesados…“.

Cano explicó, como razón fundamental para defender la proposición, los puntos de concentración de accidentes que se encuentran en dicha carretera, basándose en las recientes muertes de los cuatro chicos de Jódar y de una persona de Bélmez de la Moraleda, que a su vez le ha permitido presionar al resto de grupos parlamentarios para el arreglo de la carretera, “… A esto se añade que esta carretera tiene varios puntos de concentración de accidentes donde han tenido lugar accidentes leves, graves e incluso mortales. Y las muertes de los chavales de Jódar, que conmocionaron a toda la localidad, hizo que parásemos la campaña electoral y han sido como un ‘electroshock’ que ha ayudado a poner en marcha algo razonable y necesario y que se había alargado durante mucho tiempo. Después ha fallecido también una persona de Bélmez de la Moraleda, y eso muestra que si no se interviene desde lo público a favor de la vida, de lo razonable y de la necesidad de vertebración, hay sufrimientos y en este caso incluso pérdidas de vida. Eso nos ha permitido presionar con fuerza al resto de grupos políticos. El dolor de estas familias es irreparable y no tiene solución, pero estas muertes no han sido en vano porque han significado un antes y un después para la política en la provincia…”.

El parlamentario remarcó la buena disposición de todos los grupos políticos hacia esta Proposición No de Ley, la cual fue aprobada por unanimidad no sin antes aceptar varias enmiendas de Ciudadanos y el Partido Popular, “… Eso ha permitido que se apruebe esta Proposición No de Ley que hemos conseguido llevar hasta el Parlamento y que ha sido aprobada por unanimidad con buena disposición por parte de todos los grupos políticos, incluido VOX, y PP, Ciudadanos y PSOE. El PSOE estaba dispuesto a apoyarla sin enmiendas, Ciudadanos presentó varias enmiendas y aceptamos una modificación del primer punto de los acuerdos, y el Partido Popular presentó varias enmiendas y aceptamos varias pequeñas mejoras que eran razonables en el sentido de que el arreglo de la carretera se haga de acuerdo con la normativa vigente y los criterios técnicos. Pero yo quiero señalar que tenemos el apoyo de todos los grupos políticos para que, de manera urgente, se haga la reparación y el mantenimiento de la carretera A-401…”.

Además, Cano expresó la exigencia de que las partidas para el arreglo de la carretera estén presentes en el presupuesto del próximo año, “… Se plantea para el presupuesto de 2020 que se incluyan las partidas necesarias para el estudio técnico y la reparación integral de toda la carretera, cuestión que es muy importante por la pelea y el sufrimiento que se ha dado en Jódar y la responsabilidad política de poner sobre la mesa unas inversiones que eran urgentes y necesarias desde hace mucho tiempo y que ya eran ineludibles, lo que significa mejoras para esta comarca y todas sus localidades. Por tanto, estamos vigilantes y desde el primer minuto mi preocupación principal será ver la partida para el estudio y el arreglo de la carretera A-401. Desde luego no vamos a consentir que esta partida quede fuera del presupuesto. Está acordado, nos acompaña la razón y la defensa de la necesidad de que esta comarca se vertebre y tenga una carretera a la altura de sus necesidades para su actividad económica y para la vida comercial. Y nos acompaña la vida, es decir, la defensa que hacemos de la vida, de que no vuelvan a repetirse las circunstancias tan luctuosas que aquí pasaron… Evidentemente, es una PNL no es una ley. Es una proposición en la que se insta al gobierno a que adopte un acuerdo. Todos los grupos políticos lo hemos instado, por unanimidad. Y como les decía es un asunto en el que yo he detectado que todos los grupos políticos tienen una clara sensibilidad. Por eso pensamos que, aunque todas las PNL no obligan al gobierno a hacer las cosas en un determinado momento, en este caso si hay circunstancias y hay una realidad, también política que obliga…”.

Por último, esta redacción, preguntaba por el factor humano determinante en los accidentes producidos en esa vía, “…He tenido una pequeña satisfacción interior al venir desde Úbeda porque he visto cómo los conductores y conductoras circulaban a una velocidad prudente, no he visto ningún adelantamiento imprudente. He visto que se conducía con la prudencia que siempre es necesaria cuando se coge un volante, no cabe ninguna duda de que eso es necesario siempre en esta carretera y en todas. Lo que está claro es que, cuando en una carretera además hay concentraciones de accidentes, hay que extremar la prudencia. Por eso a todos los vecinos y vecinas de Jódar y de las localidades que se ven atravesadas por esta carretera, o a quienes la usen de manera ocasional, hay que recordarles que esta carretera es peligrosa y que hay que extremar la precaución…”.

Amenazas e insultos

Al término de la rueda de prensa, ya en la calle, a la salida desde la sede de Podemos, conversando el que suscribe esta noticia, tanto con el portavoz municipal como con el parlamentario, pretendió incorporarse a la conversación, en tono insultante y amenazante, contra este redactor, un supuesto integrante del Círculo Territorial de Podemos Jódar, en su día presentador del que fuera candidato a la alcaldía por la confluencia Izquierda Unida y Podemos, y concejal de Cultura y Festejos en la primera legislatura de José Luis Angulo como alcalde.