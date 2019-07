Enric Mas aprueba con nota

El británico Geraint Thomas lució galones en la cima de La Planche des Belles Filles, primer final en alto del Tour de Francia donde demostró, con un ataque en el tramo final, que quiere repetir el triunfo del año pasado en la ronda gala.

El ciclista del Ineos fue cuarto de la etapa, pero fue el mejor entre los favoritos, en una jornada que había endurecido el Movistar, cuyos jefes de filas, el colombiano Nairo Quintana y el español Mikel Landa, se dejaron renta al final.

"Este es uno de esos puertos en los que hay que demostrar paciencia", aseguró el británico, que no podía disimular su satisfacción.

Thomas no salió de amarillo de la etapa, pero sí como el mejor de los pretendientes a la victoria final. En las tres ediciones anteriores en las que se ha subido a La Planche des Belles Filles, el que salió de amarillo de esa jornada vistió de ese color en el podio de París.

Un pronóstico que, a buen seguro, no se cumplirá en esta edición, aunque Thomas marcó el terreno y ya está en el puesto que le gusta a su equipo, en el de principal candidato al título final.

Solo el francés Thibaut Pinot, que corría cerca de su casa, aguantó el ritmo del británico, aunque se dejó dos segundos en la meta.

"Estoy muy satisfecho de mi jornada. Es cierto que no he ganado en mi casa, pero estoy aquí por la clasificación final y, para ese objetivo, ha sido un día positivo", afirmó el francés.

Quintana cedió siete segundos y su compatriota Egan Bernal, compañero de Thomas en el Ineos, nueve, los mismos que Landa, distancias poco importantes en un puerto final de solo 7 kilómetros aunque con una pendiente media del 8,7% y tramos por encima del 20%.

"He hecho lo que he podido. Thomas ha confirmado lo que temíamos, que está fuerte", dijo Landa, mientras que Quintana aseguró que este tipo de puertos no son apropiados para sus características, al tiempo que señaló que las rentas cedidas no fueron importantes.

Thomas firmó la gran operación de la jornada. Si se esperaba que La Planche des Belles Filles fuera un termómetro de las fuerzas que hay en el pelotón, el defensor del título demostró que tiene más que aquellos que han llegado para disputarle la victoria.

El británico, además, marcó su terreno en el seno del Ineos, porque distanció a Bernal, al que muchos observadores colocaban como más fuerte, sobre todo en la montaña.

Ahora es quinto de la general, el mejor situado de entre los que han acudido para ganar el Tour. Distancia en 4 segundos a Bernal, en 9 a Pinot, en 26 al colombiano Rigoberto Urán y en 34 al español Enric Mas.

Por encima del medio minuto están el resto de sus rivales: Quintana está a 52 segundos, Landa a 54, el italiano Vincenzo Nibali a 1.56 y el francés Romain Bardet, el gran damnificado de la jornada, tiene ya perdidos casi 3 minutos que hipotecan prácticamente sus opciones de regresar al podio que ha pisado en dos ocasiones.

Con casi todo el Tour por delante, la segunda etapa de los Vosgos, la primera de auténtica montaña, dejó entrever que el Ineos no está tan fuerte como en ediciones anteriores. En el ascenso final, el definitivo, los dos jefes de filas solo tuvieron como escudero al polaco Michal Kwiatkowski.

El Movistar, por su parte, endureció la práctica totalidad de la carrera, pero en el momento de la verdad, sus jefes de filas no pudieron rematar. Landa lo intentó en el ascenso definitivo, pero no pudo culminar su ataque, mientras que Quintana, cuyas características se adaptan mejor a puertos más duros y selectivos, ni siquiera probó.

Pinot se comportó como un pretendiente al podio y con ese objetivo hizo trabajar a su equipo, lo que le ha dejado en buena posición en la general.

Mas se mantiene entre los mejores, es decimotercero de la general y su compañero de equipo, el francés Julien Alaphilippe, ha abandonado el amarillo, por lo que el Deceuninck puede empezar a trabajar para él.

Nibali no tiene el nivel de forma que le llevó a imponerse en 2014, tanto en La Planches des Belles Filles como en la general final.

"No lo veo como una derrota, he aguantado con los mejores casi hasta el final. Todavía es pronto para ver cual es mi estado, no puedo decidir si centrarme en ganar etapas o en luchar por la general", afirmó el italiano.

Bardet, con problemas mecánicos, demostró que no está para luchar por el podio.

"No he estado al nivel y constatarlo ha sido muy amargo. Trataré de comprender lo que me pasa. Todavía que queda motivación en este Tour y mucho terreno por delante", dijo el francés.





-Etapa:

1. Dylan Teuns (BEL/Bahrain Merida) 4:29:03.

2. Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) a 11.

3. Xandro Meurisse (BEL/Wanty-Gobert) 1:05.

4. Geraint Thomas (GBR/Team INEOS) 1:44.

5. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) 1:46.

6. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) m.t.

7. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) 1:51.

8. Emanuel Buchmann (ALE/BORA-hansgrohe) m.t.

9. Jakob Fuglsang (DIN/Astana Pro Team) 1:53.

10. MIKEL LANDA (ESP/Movistar Team) m.t.

...

18.ENRIC MAS (ESP/Deceuninck-Quick Step) a 2:17.

-General:

1. Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) 23:14:55.

2. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) a 6.

3. Dylan Teuns (BEL/Bahrain Merida) 32.

4. George Bennett (NZE/Team Jumbo-Visma) 47.

5. Geraint Thomas (GBR/Team INEOS) 49.

6. Egan Bernal (COL/Team INEOS) 53.

7. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) 58.

8. Steven Kruijswijk (HOL/Team Jumbo-Visma) 1:04.

9. Michael Woods (CAN/EF Education First) 1:13.

10. Rigoberto Urán (COL/EF Education First) 1:15.

...

13.ENRIC MAS (ESP/Deceuninck-Quick Step) a 1:23.