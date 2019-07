CCOO y UGT se movilizan en La Manga por la actualización del convenio de hostelería

Este próximo domingo 14 de julio, a las 12.00 h, CCOO y UGT han convocado una nueva movilización tras la realizada la semana pasada en el Puerto de Mazarrón. Esta vez será en La Manga del Mar Menor. El motivo es el bloqueo continuado por parte de la patronal del Convenio Colectivo de Hostelería, de ámbito regional, que afecta a 35.000 trabajadores.

El Secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios CCOO Murcia, José Antonio Gómez Busse, explicaba en Hoy por Hoy Región de Murcia que "desde CCOO y UGT queremos denuncia la situacion de los trabajdores en la Región y la necesidad de negociar nuevo convenio, que lleva once años sin tocarse que afectan a máss de 55.000 trabajadores ahora en época estival".

Por muchos motivos. José Antonio Gómez Busse incidaba que "estamos hablando de que en la Región, actualmente, se han perdido un 13 y 16 % de poder adquisitivo" para los trabajadores de la hostelería que sólo han tenido una subida en su tabla salarial del 5,5% en el que, además se añaden "casos de fraude de ley en los contratos, que se hacen por cuatro horas y se trabajan 10 o 12 lo cual lleva a la economia sumergida en ocasiones" en el que trabajan en "jornadas maratonianas ahora en verano como en chiringuitos o restaurantes de lunes a lunes".

Gómez Busse justificaba la elección de La Manga en esta ocasión porque quieren "llamar la atención de los ciudadanos y el gobierno, el que salga, de que la situación en el sector de la hosteleria, que afecta a todos y ahora la actividad afecta a estas zonas".

Una situación que explica "que la Región de Murcia sea una de las tres comunidades más pobres. Con ofertas de subida de salario por debajo de la media nacional, hablamos de que la formación brilla por su ausencia y los profesionales que salen a buscar empleo, se van a otros lugares mejor pagados".

El delegado sindical también lamentaba que la Patronal no tenga intención de sentarse a negociar. "No, no quiere, y hacemos un llamamiento a la Federacion Regional de Empresarios de la Hostelería. Esperamos que entiendan que la situacion es la que expresamos y no la que ven, de forma irreal. No podemos hablar de calidad en el turismo sin un turismo de calidad" sentenciaba.

No entienden los sindicatos que "al margen del tiempo desde que empezó la crisis, parece que la Patronal piensa que seguimos en ella y eso no es verdad. Aumentan los ingresos por pernoctacones, aumentan las plazas hoteleras... Las pruebas dicen lo contrario" y que ante la falta de respuesta por parte de los empresarios "nos hemos visto obligados a movilizarnos. Las mantendremos en agosto y donde haga falta".

La manifestación saldrá este domingo a las 12.00 h desde el Mercadillo de Cabo de Palos, en dirección al Hotel-SPA Entremares (Segunda Avenida, s/n, 30380 La Manga, Cartagena), donde concluirá con la intervención de los secretarios generales de ambos sindicatos, Antonio Jiménez (UGT) y Santiago Navarro (CCOO), y los responsables del sector de hostelería de ambos sindicatos.

El próximo 19 de julio hay ya prevista una nueva movilización por las calles de Cartagena, en la Asamblea Regional. Saldrá a las 12 de la mañana desde Plaza de España hasta la Asamblea.