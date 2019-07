Las historias tras la riada

El agua entró en Tafalla sin avisar. Los vecinos han contado cómo la gente se ha volcado con todos los comercios, viviendas y establecimientos.

Ana Del Río desde el bar Rafael cuenta que "Cuando entré al bar me llegaba el agua a la cintura. De repente empezó a aparecer gente con cubos. Yo aluciné porque a las dos de la mañana ya estaba todo vacío".

Apunta Ana que se vivieron momentos de tensión. Recuerda también cómo miraba a los lados y "veía tanto gente joven como mayor y a muchos no conocía". "Me da pena no acordarme de todas las caras de la gente que estuvo ahí para poder agradecérselo", añade la responsable del bar Rafael en Tafalla.

Los pueblos vecinos tampoco dudaron en mancharse las manos. Un joven de Peralta pidió permiso al ayuntamiento de esa localidad para acercarse con el camión de la limpieza y ayudar a los comercios que precisaban de más ayuda.

Ya se han pasado los primeros momentos de achicar agua y mancharse de barro. Sin embargo, ahora es el turno de evaluar los daños, ver qué es lo que cubren los seguros, cuáles son las ayudas que se pueden recibir.

José Antonio Sanz es dueño de Deportes Aldo, un comercio que ha sido de los más afectados. Este tafallés asegura que "la riada va a ser un golpe comercial enorme". "Sientes impotencia. Ves cómo el trabajo de treinta y cinco años se va por la borda en veinte minutos", añade José Antonio Sanz.

Ahora que la calma parece que se asienta en Tafalla, este comerciante cuenta que se valoran mucho los gestos de los vecinos: "Vino un niño de unos siete años a darnos un balón que era de la tienda y se lo encontró por ahí".