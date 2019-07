La Xunta adjudica los espacios del nuevo edificio de Benito Corbal

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución que Xunta que adjudica espacios en el edificio administrativo de Benito Corbal.

Los beneficiarios son 28 asociaciones de Pontevedra y comarca.

Las entidades beneficiarias son: a Asociación para a loita contra enfermidades do ril (ALCER); Rede Madre; Fundación Meniños; Asociación española contra o cáncer, Xunta provincial de Pontevedra (AACC); Fundación Amigos de Galicia; Cruz Vermella Española; Acción solidaria de Galicia; Asociación amigos e amigas do Camiño Portugués de Santiago (AACPS); Asociación montañeiros A Roelo (Aromon); Asociación sociosanitaria de enfermidades inflamatorias intestinais e ostomizados (ASSEII); Os de algures; Sete Espadelas; Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam); Asociación de persoas xordas de Pontevedra (APXP); Amigos de Pontevedra; Asociación galega contra as enfermidades neuromusculares (ASEM Galicia); Agrupación folklórica Celme; Peña da boina; Sociedade deportiva Teucro Pontevedra; Xoga, Asociación provincial amas de casa e consumidores Rías Baixas; Confraría Nosa Señora do Refuxio A Divina Peregrina; Asociación cultural Trepia; Ateneo Pontevedra; Asociación Jóvenes Empresarios Pontevedra (AJE PO); Asociación Oficina de voluntariado; Club Waterpolo PO; e Asociación de párkinson da provincia de Pontevedra.

La autorización de uso será por 4 años improrrogables.

El resto de asociaciones que no resultaron beneficiarias formarán parte de una lista de espera.

El próximo lunes será el acto de entrega de las llaves a las diferentes asociaciones, y allí se les explicarán los plazos para acceder a los locales y otros temas relacionados con el reglamento.

Precisamente esta mañana se debatió en el Parlamento Gallego una propuesta del BNG para que a este edificio se le pusiera el nombre de Virxinia Pereira Renda. El Diputado Luis Bará argumentó que sería un nombre adecuado por tratarse de una mujer con una personalidad muy definida y con una contribución muy importante en la defensa de la autonomía y la cultura de Galicia. Un forma también de poner en valor su relación con Pontevedra, donde vivió mas de 20 años con su marido, Alfonso Rodriguez Castelao.

Todos los grupos de la oposición apoyaron esta medida; pero el PP se opuso. El diputado pontevedrés Jacobo Moreira argumentó que ese edificio de la Xunta ya es conocido por los ciudadanos como el edificio de Benito Corbal, y el PP no considera oportuno ir en contra del sentir popular. En todo caso, Moreira se preguntó por qué el BNG se acordó ahora de Virxinia Pereira cuando en los 20 años que lleva gobernando en Pontevedra no le ha puesto su nombre a ninguna calle ni a ningún edificio.