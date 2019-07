Oporto, posible destino de Rulli

El futuro de Gero Rulli puede estar en Portugal. El meta argentino puede ser el sustituto de Iker Casillas en el club luso, algo que parecía un simple rumor hace unos días, pero que puede empezar a coger forma en las próximas horas. Porque en Portugal colocan a Rulli en la portería del Oporto, hasta el punto de que hay medios que hablan de que hay ya un acuerdo cerrado entre la Real y la entidad portuguesa, a la espera de que Rulli de su conformidad a la operación y acepte marcharse a la liga lusa, tal y como ha informado esta tarde Antena 1 del país vecino.

Desde el Oporto ni confirman, ni desmienten este tipo de informaciones, aunque sí reconocen que Rulli es un portero que gusta y que está en la agenda de posibles refuerzos, a la espera de saber qué va a pasar con Iker Casillas. Y en la Real también guardan un prudente silencio, sin llegar a negar posibles contactos con el Oporto, y recordando que aunque ellos no han puesto al argentino en el mercado, sí que están abiertos a escuchar ofertas. A nadie se le escapa que ésta puede ser una buena solución para solventar el problema de la portería, donde tienen tres guardametas de primer nivel, y en todo momento han pensado que lo idóneo era buscar una salida a Rulli, porque tiene más mercado.

Sea como fuere, la operación no parece sencilla. Porque para que se haga efectiva Rulli tiene que querer marcharse, y su intención inicial es seguir en la Real, donde ha encontrado estabilidad con su ya mujer, Rocío. Pero en caso de que llegue una propuesta que le permita mejorar deportivamente y no perder económicamente el contrato que tiene, no lo descartaría. Solo se plantearía salir en caso de que haya una oferta que le permita jugar en Europa, y el Oporto le permite jugar en la Champions League, y su sueldo también se vería mejorado. Y también podría tener muchas opciones ser el meta titular. No hay que olvidar que el propio Casillas tiene a Rulli en buena estima, como demostró cuando le pidieron hace un tiempo que dijeran porteros de La Liga que le gustaban, y uno de los que eligió fue el argentino.

Con todo, al que primero hay que convencer es al club donostiarra, que esperaba que los agentes del portero argentino, ahora que estaban en Europa, se movieran en el mercado como todos estos últimos veranos y llegarán con una oferta atractiva. Es lo que ocurre que con esta propuesta del Oporto, al que le ha encajado el ofrecimiento después de sopesarlo con otras opciones que manejaba. La propuesta debe rondar los 20 millones para que en las oficinas de Anoeta se lo planteen, porque buscan también rentabilidad con un portero al que ficharon en propiedad del Manchester City por 7 millones en enero de 2017, y después tuvieron que abonar otro millón más el verano de 2018. Si siguiera este curso deberían para otro millón más. Ya el curso pasado rechazaron 15 millones del Nápoles por Rulli. Y es que el montante total de lo que ingresen no sería para la Real, porque tiene el 70% de los derechos federativos, mientras que el 30% pertenece al fondo de inversión Maldonado. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no descarten que el futuro de Rulli esté en Oporto.