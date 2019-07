El alma de la Donosti Cup

DÍA 5 de la Donosti Cup. Llega la recta final de la presente edición con las finales de cada categoría. Atrás queda una semana intensa de fútbol, de amistad, de turismo... una semana inolvidable para mucho niños que ya están pensando en repetir el próximo año. Haya pasado lo que haya pasado. Primeros, segundos, o eliminados en la primera eliminatoria. Todos quieren volver. Hay algunos que han repetido tanto que han estado en todas las ediciones del torneo.

Es el caso de un entrenador donostiarra, pero que viene de fuera. Lleva toda la vida trabajando en Madrid, es el director de la Escuela de la Federación Española de Fútbol. Se llama Edu Valcarcel y no pierde nunca la oportunidad de volver a su casa con 100 niños de la escuela para participar en la Donosti Cup, y de paso presumir de ciudad. Valcarcel es uno de esos personajes que se convierten en el alma del torneo. Por cómo lo viven, por cómo lo transmiten, por el trabajo que desarrollan y por cómo se hacen querer. Valcarcel aprieta a los niños para enseñarles con disciplina, pero luego los niños le adoran, porque su trato es siempre muy cariñoso. El ejemplo más claro lo encontramos en una de las imágenes que quedarán de esta edición. En el partido de los entrenadores de la Donosti Cup.

A Edu Valcarcel le falta una pierna desde hace mucho tiempo. Pero ese hándicap para muchos, para él no lo es. No lo es para hacer lo que más le gusta: jugar y enseñar a jugar a fútbol. No es un impedimento. Lleva años superando obstáculos y viviendo por y para el fútbol. Volvamos a la imagen de la que les hablábamos. En el partido de los entrenadores de Zubieta, Valcarcel jugó con sus muletas como uno más, demostrando su destreza. Hasta el punto de que logró marcar todo un golazo. De repente, desde uno de los fondos aparecienron más de 100 niños de la escuela y otros equipos, le rodearon y fueron a abrazarle para celebrar el gol. Una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales y de la cual ha hablado el propio Edu Valcarcel en una entrevista en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA, porque este donostiarra merece protagoniza nuestra última historia de este año en nuestro #SERdonostiCup.